Наталья Савицкая: Алкоголь – самый сильный токсин для организма Общество

Алкоголь – сильнодействующее вещество, которое вызывает зависимость. Во многих частях мира употребление алкогольных напитков является общепринятой практикой. Тем не менее, в связи с опьяняющими, токсическими и вызывающими зависимость свойствами алкоголя, его потребление может оказывать неблагоприятное воздействие на здоровье и иметь негативные социальные последствия. О вреде алкоголя рассказала главный врач Нижегородского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Наталья Савицкая.

Алкоголь и сон

По данным экспертов ВОЗ, каждый пятый взрослый человек во всем мире иногда выпивает на ночь, чтобы легче заснуть. Несмотря на реальное улучшение процесса засыпания, «лечить» таким способом бессонницу не только невозможно, но еще и вредно.

Под влиянием спиртного увеличивается выработка аденозина. Это вещество сообщает мозгу, что клетки тела устали и пора отдохнуть. Чем больше аденозина, тем сильнее клонит в сон. Но заснуть в данном случае еще не значит выспаться.

Если уровень аденозина повышается, то мелатонина – гормона, который отвечает за качество сна, регулирует смену его фаз и циркадные ритмы, - напротив, становится меньше. 50 граммов водки (200 г некрепкого вина или 400 мл пива) достаточно, чтобы уровень мелатонина снизился почти на 20%.

Для организма это означает, что его биологические часы начинают сбоить. Человек проваливается в долгий глубокий медленный сон без сновидений. А вот фаза быстрого сна сокращается или вовсе исчезает. Поэтому, проснувшись после выпивки, реакции заторможены, сложно на чем-то сосредоточиться, память подводит, нервы ни к черту. Причины понятны: нервная система просто не успела восстановиться.

Это далеко не все нарушения сна, к которым приводит алкоголь. Вот еще несколько:

* Утренняя бессонница. Человек просыпается на рассвете или до него и больше не может заснуть, хотя очевидно не выспался. Это связано все с тем же упавшим уровнем мелатонина.

* Ночное апноэ – остановка дыхания во сне. Чаще всего она случается во время фазы медленного сна, когда мышцы расслабляются. А медленный сон, приправленный алкоголем, особенно глубок.

* Частые пробуждения во второй половине ночи. К этому времени организм начинает активно избавляться от переработанного алкоголя через почки и мочевой пузырь.

Алкоголь и репродуктивная система

Часто спиртные напитки употребляют для того, чтобы раскрепоститься в общении с противоположным полом. Результатом этого могут стать венерические заболевания или нежелательная беременность. Помимо этого, алкоголь оказывает непосредственное негативное воздействие на репродуктивную систему человека.

Мужчины, употребляющие алкоголь, страдают от эректильной дисфункции и сниженного либидо. У них снижается количество тестостерона, происходит феминизация организма, снижается качество спермы. Алкоголь является мутагеном, а мутированные клетки в организме уничтожает собственная иммунная система. Если она не справляется – у человека возникает рак. Мутации же в половых клетках не беспокоят мужчину и никак не проявляются, но могут проявиться у его детей.

Злоупотребляющие алкогольными напитками женщины подвержены большему риску развития бесплодия. Климакс у них наступает на 10-15 лет раньше. Даже при употреблении спиртного в умеренных количествах гормональный фон нарушается: снижается количество эстрадиола и увеличивается количество тестостерона. Изменения в яйцеклетках приводят к рождению детей с физическими или психическими отклонениями. Употребление алкоголя во время беременности негативно сказывается на течении беременности и развитии будущего ребенка.

Алкоголь и обучение

Употребление алкоголя влияет на работу головного мозга. При приеме алкоголя развиваются когнитивные расстройства (ухудшается память и внимание, снижается интеллект), потому что:

* алкоголь вызывает спазм сосудов, вследствие этого уменьшается количество крови, притекающей к мозгу, и, соответственно, снижается количество кислорода, поступающего к нервным клеткам. Клетки мозга начинают испытывать кислородное голодание;

* эритроциты склеиваются и образуют тромбы, что приводит к микроинсультам – гибели клеток мозга.

Пагубное воздействие алкоголя на мозг длится на протяжении нескольких недель после последнего употребления. Изучив изменения, происходящие под воздействием алкоголя в белом веществе мозга, ученые обнаружили, что нервные клетки продолжают деградировать даже через шесть недель после полного отказа от употребления спиртного.

Алкоголь и масса тела

Если вы хотите похудеть, откажитесь от алкоголя. Алкоголь считается довольно калорийным: этанол содержит 7,1 ккал на 1 г. Конечно, за счёт термоэффекта – энергии, необходимой на его усвоение, - организм получает только 20% калорий.

Однако главную опасность для вашей фигуры представляют не калории из этанола, а условия, которые он создает. Поскольку алкоголь – это яд, ваше тело старается быстрее переработать его. Пока организм справляется с алкоголем, сжигание жиров подавляется на 73%. Поэтому жиры и углеводы, которые вы потребляете вместе с алкоголем, с наибольшей вероятностью превратятся в лишние килограммы.

Более того, алкоголь не подавляет чувство аппетита и увеличивает порции, съеденные после выпивки. Если прибавить к этому сниженное чувство контроля, вы рискуете потребить гораздо больше калорийной пищи.

Алкоголь и кожа

При употреблении алкоголя кожа становится сухой и быстро стареет, потому что:

* Спиртное обладает выраженным мочегонным эффектом. В результате любая вечеринка с алкоголем заканчивается сильным обезвоживанием. В первую очередь вода уходит из подкожной клетчатки. Кожа становится менее гладкой и менее «свежей». Появляются мелкие морщинки, а уже имеющиеся становятся заметнее.

* Употребление алкоголя разрушает запасы витаминов C и E, которые помогают сохранить коллаген – белок, ответственный за эластичность кожи. Овал лица теряет четкость, на некоторых участках кожа обвисает.

* Алкоголь снижает способность кожи к регенерации, и восстановительный период после любого повреждения растягивается надолго.

Алкоголь и физическая активность

Алкоголь тормозит рост мышц, это происходит из-за подавления секреции инсулиноподобного фактора роста и гормона роста. Их уровень снижается в течение двух дней после употребления в среднем на 70%.

Рост мышц также тормозится за счёт возникновения дефицита витаминов А, С, практически всех витаминов группы В, кальция, цинка и фосфатов, которые играют важную роль в построении мышц и синтезе эндогенных анаболических гормонов. Прием алкоголя приводит к снижению эффективности занятий физической активностью.

Что можно выиграть, если уменьшить потребление алкоголя?

Отказ от алкоголя приводит к заметному улучшению здоровья даже у тех, кто раньше пил алкоголь в умеренных количествах. Полезными результатами полного отказа от спиртного будут:

* улучшение настроения;

* повышение работоспособности;

* улучшение отношений с близкими;

* улучшение качества сна;

* уменьшение риска возникновения неинфекционных, инфекционных и онкологических заболеваний;

* уменьшение риска травматизма и ДТП в результате вождения в нетрезвом состоянии;

* улучшение состояния сердечно-сосудистой системы;

* уменьшение проблем с пищеварением;

* укрепление иммунной системы;

* снижение массы тела.