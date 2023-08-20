Томограф стоимостью 37 млн рублей поступил в Сергачскую ЦРБ Общество

Компьютерный томограф стоимостью 37 млн рублей поступил в Сергачскую ЦРБ Нижегородской области. Сообщает пресс-служба регионального правительства.

Томограф был закуплен в рамках нацпроекта «Здравоохранение» и уже приступил к работе.

Аппарат введен в эксплуатацию в хирургическом корпусе стационара для обслуживания пациентов первичного сосудистого отделения и отделения реанимации и интенсивной терапии. Перед его установкой была частично заменена электроподстанция и установлена система кондиционирования.

По словам главного врача Сергачской ЦРБ Михаила Мартынова, это не первое приобретение дорогостоящей медицинской техники с начала 2023 года. Ранее были закуплены специализированные УЗИ-аппараты, электромагнитные стимуляторы глубоких тканей и другая аппаратура, необходимая для выявления и лечения различных заболеваний.

Напомним, национальный проект «Здравоохранение» реализуется в соответствии с указом президента России Владимира Путина «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года». Он включает девять федеральных проектов.