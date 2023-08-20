Нижегородский театр оперы и балета представит премьеру оратории Г.Ф. Генделя в Пакгаузах на Стрелке 23 и 25 сентября Культура и отдых

Нижегородский театр оперы и балета 23 и 25 сентября представит премьеру оратории Г.Ф. Генделя «Триумф Времени и Разочарования» в Пакгаузах на Стрелке.

Оратория Георга Фридриха Генделя «Триумф Времени и Разочарования» в режиссерской версии Елизаветы Мороз — это совместная постановка Международного Дягилевского фестиваля и Нижегородского государственного академического театра оперы и балета имени А.С. Пушкина. В июне 2023 года оратория произвела фурор на фестивале в Перми, теперь постановку увидит и Нижегородский зритель. Дирижер-постановщик — Дмитрий Синьковский.

Как сообщает пресс-служба Нижегородского театра оперы и балета, оратория «Триумф Времени и Разочарования» | «Il trionfo del tempo e del disinganno» была написана Георгом Фридрихом Генделем (George Frideric Handel 1685-1759) во время итальянского периода его жизни.

Написав во Флоренции теперь уже типично «итальянскую» оперу «Родриго», Гендель отправился в Рим. Своей игрой на органе в храме Святого Иоанна Крестителя в Латеране он приобрел сильного покровителя — кардинала Бенедетто Памфили. На его тексты Гендель создал свою первую ораторию — жанр, принесший композитору славу и бессмертие. Текст, принадлежащий перу Памфили, был назидательным, философским, полным христианских моральных постулатов. Гениальный и такой еще молодой и страстный Гендель написал на него музыку, полную чувства и драматических коллизий.

Оратория «Триумф Времени и Разочарования» была закончена в мае 1707 года и вскоре с успехом исполнена.

«Что такое время или наслаждение? И главное: что такое красота? У каждого свое представление о прекрасном, и мне кажется очень важным, чтобы наш зритель смог отождествить себя с Красотой — главным действующим лицом спектакля. Красота неконкретна, она предстает и женщиной, и мужчиной, это прежде всего человек — любой человек, которому дана возможность прожить жизнь», — отметила режиссер-постановщик Елизавета Мороз.

На сцене Пакгаузов развернется красочное метафоричное действо, повествующее о том, как Красота стремится к удовольствиям, поощряемая Наслаждением, но Время и Разочарование призывают ее к аскезе и самоуничижению. Наслаждение объявляется врагом Истины, тогда Красота выбирает небесную благодать взамен земных радостей, соглашается претерпеть наказания за прежние суетные желания.

«Зрителей ждет виртуозная, сложная по замыслу и воплощению работа. Мне кажется, что для того, чтобы понять это произведение, нужно суметь отказаться от определенных ожиданий и стереотипов и воспринять действие со всей той глубиной, мудростью и смелостью, с которыми оно создано. Думаю, это важный опыт для зрителей, в каком-то смысле – вызов себе, поднимающий их на новый уровень», — сказал художественный руководитель театра Алексей Трифонов.

Партию Красоты исполнит Диляра Идрисова (сопрано), партию Наслаждения – Яна Дьякова (меццо-сопрано), Разочарование — солист хора MusicaEterna Андрей Немзер (контратенор), Время — Сергей Годин (тенор).

Оркестр La Voce Strumentale.

Дирижёр — Дмитрий Синьковский

Над постановкой работали:

Режиссер-постановщик — Елизавета Мороз

Художник-постановщик — Сергей Илларионов,

художник по свету — Константин Бинкин, художник по видео — Игорь Домашкевич, художник по гриму — Марья Козлова.