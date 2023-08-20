Команда ЗСНО стала лучшей в стрельбе на спартакиаде законодательных органов власти Общество

Фото: пресс-служба ЗСНО

Команда Заксобрания Нижегородской области 14 сентября приняла участие в соревнованиях физкультурно-спортивного клуба "Парламент" по стрельбе из пистолета Макарова и пневматической винтовки в рамках ХVI региональной Спартакиады законодательных органов власти. И уже второй год команда ЗСНО побеждает в общем зачёте.

Согласно информации, в соревнованиях приняли участие 14 команд со всей области.

В команду Заксобрания вошли заместитель председателя Дмитрий Краснов, руководитель аппарата парламента Максим Ребров и сотрудники Александр Грибанов и Дарья Раева, депутаты Владимир Беспалов, Игорь Норенков, Дмитрий Колыванов и Рустам Досаев.

Дмитрий Краснов отметил, что подобные соревнования среди всех регионов ПФО организует только наша область, что является крупным достижением в парламентской работе нижегородцев.

Руководитель аппарата ЗСНО, а по совместительству председатель ФСК "Парламент" Максим Ребров рассказал, что до конца текущего года будут организованы соревнования ещё по четырём видам спорта, в числе которых впервые будет представлен городошный.

" Каждая Спартакиада – это большой спортивный праздник, объединяющий сотни человек и ежегодно количество участников стремительно растёт. А значит, мы продолжим совершенствовать программу соревнований и добавлять новые спортивные дисциплины", - сказал Максим Ребров.

По итогам прошедших соревнований, в личном зачёте среди мужчин по стрельбе из пневматической винтовки третье место занял депутат Владимир Беспалов. В командном зачёте сильнейшим в этой дисциплине стало Заксобрание Нижегородской области.

В стрельбе из пистолета Макарова в личном зачёте сотрудники аппарата ЗСНО Дарья Раева и Александр Грибанов заняли первые места, а депутат Игорь Норенков стал бронзовым медалистом. Команда регионального парламента в этой дисциплине также стала лучшей.

"Было приятно стараться как можно лучше показать себя на благо общего дела, ради всей команды. Я знаю, насколько ответственно мои коллеги подошли к этим соревнованиям и как они переживали за результат", - поделился Игорь Норенков.