Команда ЗСНО стала лучшей в стрельбе на спартакиаде законодательных органов власти

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Команда Заксобрания Нижегородской области 14 сентября приняла участие в соревнованиях физкультурно-спортивного клуба "Парламент" по стрельбе из пистолета Макарова и пневматической винтовки в рамках ХVI региональной Спартакиады законодательных органов власти. И уже второй год команда ЗСНО побеждает в общем зачёте.
Согласно информации, в соревнованиях приняли участие 14 команд со всей области.
В команду Заксобрания вошли заместитель председателя Дмитрий Краснов, руководитель аппарата парламента Максим Ребров и сотрудники Александр Грибанов и Дарья Раева, депутаты Владимир Беспалов, Игорь Норенков, Дмитрий Колыванов и Рустам Досаев.
Дмитрий Краснов отметил, что подобные соревнования среди всех регионов ПФО организует только наша область, что является крупным достижением в парламентской работе нижегородцев.
Руководитель аппарата ЗСНО, а по совместительству председатель ФСК "Парламент" Максим Ребров рассказал, что до конца текущего года будут организованы соревнования ещё по четырём видам спорта, в числе которых впервые будет представлен городошный.
" Каждая Спартакиада – это большой спортивный праздник, объединяющий сотни человек и ежегодно количество участников стремительно растёт. А значит, мы продолжим совершенствовать программу соревнований и добавлять новые спортивные дисциплины", - сказал Максим Ребров.
По итогам прошедших соревнований, в личном зачёте среди мужчин по стрельбе из пневматической винтовки третье место занял депутат Владимир Беспалов. В командном зачёте сильнейшим в этой дисциплине стало Заксобрание Нижегородской области.
В стрельбе из пистолета Макарова в личном зачёте сотрудники аппарата ЗСНО Дарья Раева и Александр Грибанов заняли первые места, а депутат Игорь Норенков стал бронзовым медалистом. Команда регионального парламента в этой дисциплине также стала лучшей.
"Было приятно стараться как можно лучше показать себя на благо общего дела, ради всей команды. Я знаю, насколько ответственно мои коллеги подошли к этим соревнованиям и как они переживали за результат", - поделился Игорь Норенков.
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