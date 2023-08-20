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Общество

Депутаты Гордумы ознакомились с работой соседских центров Нижнего Новгорода

15 сентября 2023 18:49  [80] Общество

20 сентября в девяти новых соседских центрах Нижнего Новгорода пройдёт день открытых дверей. Постоянная комиссия Гордумы по местному самоуправлению под председательством Ольги Балакиной 15 сентября провела выездное совещание на площадках действующих центров.

В объезде также приняли участие депутаты Николай Сатаев и Владимир Тарасов, а экскурсию по соседским центрам провела директор АНО "Общественное самоуправление Нижнего Новгорода" Оксана Дектерева.

В настоящее время в городе работают 17 соседских центров. Депутаты побывали в трёх из них: на улице Клубной в Канавинском районе, на улице Юпитерской в Ленинском районе и на улице Донецкой в Нижегородском районе.

Центр на улице Клубной открылся совсем недавно - в июле. В помещениях центра есть спортивная зона, кухня для проведения мастер-классов, пространства для лекций. Здесь также работает кружок Горьковской железной дороги. В центр приходят люди разных возрастов: дети рисуют, мастерят и принимают участие в кулинарных мастер-классах; молодёжь собирается для обсуждения актуальных тем, а пенсионеры приходят послушать лекции о здоровье.

Центр на улице Юпитерской работает с мая этого года. Пространство центра - небольшое, но многофункциональное, позволяющее проводить мероприятия разной направленности: здесь есть сцена и даже детская комната. Депутаты отметили хорошую укомплектованность оборудованием этой площадки.

Техническое открытие центра на улице Донецкой буквально на днях, но там уже проводятся мероприятия. В помещениях располагаются учебный класс, кухня, детская зона, лекторий и спортзал, а также комната для караоке караоке.

Оксана Дектерева рассказал, что АНО "Общественное самоуправление Нижнего Новгорода" приветствует любую активность в соседских центрах и сотрудничает с волонтёрами и активными жителями, которые изъявляют желание организовывать мероприятия для своих соседей.

В настоящее время Соседские центры работают по трём направлениям: "Хочу все знать" для детей, "На волне" для молодёжи и "Университет старшего поколения" для старших нижегородцев.

Например, в рамках молодёжного направления в соседских центрах будут проводиться иммерсивные спектакли, спортивные активности, обучающие программы и патриотические мероприятия.

В ходе выездного совещания депутаты обратили внимание на необходимость развития в центрах доступной среды, а также выступил за дальнейшее тесное сотрудничество с ТОСами и расширение штата сотрудников соседских центров - чтобы они работали и в выходные.

По итогам объезда Ольга Балакина отметила, что о работе центров нужно больше информировать, чтобы как можно больше людей знали о существовании таких организаций, а также привлекать к работе центров молодёжь и людей среднего возраста.

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