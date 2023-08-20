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Сельскохозяйственная ярмарка "Городские сезоны" открылась на площади Советской. Об этом сообщили в департаменте развития предпринимательства и инвестиций администрации Нижнего Новгорода.
Согласно информации, ярмарка будет работать с 15 по 17 сентября.
Здесь нижегородцы смогут купить мед, молочные продукты, мясо, хлебобулочные, кондитерские и другие изделия нижегородских производителей.
Также представлены плетенные изделия, валенки, глиняная и деревянная посуда.
И.о. первого заместителя главы администрации Нижнего Новгорода Сергей Егоров отметил, что на ярмарке представлена не просто качественная, но и конкурентоспособная по ценам продукция.
Планируется, что подобные ярмарки будут организованы и в других районах Нижнего Новгорода.
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