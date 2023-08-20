Сельскохозяйственная ярмарка "Городские сезоны" открылась на площади Советской Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Сельскохозяйственная ярмарка "Городские сезоны" открылась на площади Советской. Об этом сообщили в департаменте развития предпринимательства и инвестиций администрации Нижнего Новгорода.

Согласно информации, ярмарка будет работать с 15 по 17 сентября.

Здесь нижегородцы смогут купить мед, молочные продукты, мясо, хлебобулочные, кондитерские и другие изделия нижегородских производителей.

Также представлены плетенные изделия, валенки, глиняная и деревянная посуда.

И.о. первого заместителя главы администрации Нижнего Новгорода Сергей Егоров отметил, что на ярмарке представлена не просто качественная, но и конкурентоспособная по ценам продукция.

Планируется, что подобные ярмарки будут организованы и в других районах Нижнего Новгорода.