Служебный автомобиль полиции сбил подростка в Нижнем Новгороде, сообщили в региональном СУ СКР.
ЧП произошло на пр. Гагарина вечером 15 сентября. По предварительной информации, сотрудник полиции, находясь за рулем служебного автомобиля, совершил наезд на 14 -летнего подростка, который пересекал проезжую часть по пешеходному переходу.
Потерпевшего доставили в больницу. Его жизнь вне опасности.
Организована доследственная проверка.
Выясняются обстоятельства произошедшего.
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