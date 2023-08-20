Служебный автомобиль полиции сбил подростка в Нижнем Новгороде Происшествия

Служебный автомобиль полиции сбил подростка в Нижнем Новгороде, сообщили в региональном СУ СКР.

ЧП произошло на пр. Гагарина вечером 15 сентября. По предварительной информации, сотрудник полиции, находясь за рулем служебного автомобиля, совершил наезд на 14 -летнего подростка, который пересекал проезжую часть по пешеходному переходу.

Потерпевшего доставили в больницу. Его жизнь вне опасности.

Организована доследственная проверка.

Выясняются обстоятельства произошедшего.