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Общество

Выездной прием граждан в Лысковском округе состоится 12 октября

16 сентября 2023 12:07  [98] Общество

Приемная граждан губернатора и  правительства Нижегородской области с участием уполномоченных лиц органов исполнительной  власти Нижегородской области организует выездной  прием для  граждан,   проживающих   на   территории Лысковского муниципального округа.

Прием граждан будет проводиться 12 октября в здании администрации по адресу: г. Лысково, ул. Ленина, д. 23.

Предварительная запись на прием осуществляется по телефонам: 8(800) 302-07-70,  8(831)  439-04-98,  430-96-39  с  понедельника по четверг с 09:00 до 18:00, в пятницу – с 09:00 до 17:00.

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Теги:
Прием граждан
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