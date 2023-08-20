Выездной прием граждан в Лысковском округе состоится 12 октября Общество

Приемная граждан губернатора и правительства Нижегородской области с участием уполномоченных лиц органов исполнительной власти Нижегородской области организует выездной прием для граждан, проживающих на территории Лысковского муниципального округа.

Прием граждан будет проводиться 12 октября в здании администрации по адресу: г. Лысково, ул. Ленина, д. 23.

Предварительная запись на прием осуществляется по телефонам: 8(800) 302-07-70, 8(831) 439-04-98, 430-96-39 с понедельника по четверг с 09:00 до 18:00, в пятницу – с 09:00 до 17:00.

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