Современные аспекты реабилитации детей с нарушением слуха обсудили в Штабе общественной поддержки Общество

Фото предоставлено Штабом общественной поддержки

В Штабе общественной поддержки завершился двухдневный семинар «Семья – основа реабилитации ребенка. Современные аспекты реабилитации детей с нарушением слуха».

Как сообщает пресс-служба Штаба общественной поддержки партии "Единая Россия", участники обсудили основные этапы реабилитации детей с нарушенным слухом и после кохлеарной имплантации, а также возможности семейно-ориентированного подхода к реабилитации ребенка с ограниченными возможностями по слуху.

«В системе социального обслуживания есть целый ряд учреждений, работающих по программам реабилитации людей с нарушениями слуха с применением современных методик и технологий коррекционно-развивающего воздействия, направленных на устранение барьеров, мешающих полноценной жизни. Но здесь важнейшую роль играет раннее диагностирование, что значительно увеличивают шансы ребенка на полноценную жизнь. Поэтому необходимо выстроить комплексный межведомственный подход к решению проблемы», - отметил заместитель министра социальной политики Нижегородской области Вадим Цыганов.

Депутат городской Думы города Нижнего Новгорода Татьяна Скоробогатова подчеркнула, что главная цель семинара – чтобы любой ребенок смог полноценно развиваться, получать образование, профессию и жить полной, интересной жизнью.

«Воспитание ребенка – это огромный труд и ответственность. А воспитание ребенка, у которого особенные потребности, к которому нужен особенный подход – это сложнее во много раз, это кропотливый ежедневный труд. И, прежде всего, я хочу сказать слова огромной благодарности родителям, которые воспитывают таких деток, и несмотря на все трудности, стараются сделать их жизнь полноценной и счастливой. И это важно, что сегодня мы собрались, чтобы обсудить, понять, какая поддержка необходима таким семьям. Главное - помочь им, чтобы они не оставались один на один со своими проблемами, получили необходимые знания и навыки. Надеюсь, что каждый узнал что-то новое и полезное для себя, поделился своими знаниями, опытом, умением», - сказала депутат.

«Главная задача реабилитации – дарить радость общения каждому ребенку! Это не просто процесс восстановления, это возможность для каждого ребенка переступить через барьеры и узнать, что мир полон чудесных звуков и ярких эмоций», - отметил депутат, заместитель председателя комитета по социальным вопросам Законодательного собрания Нижегородской области Соломон Апоян. Он поблагодарил общественную организацию «Я слышу мир» за обмен опытом по реабилитации. «Давайте вместе делать наш мир более дружелюбным местом для всех детей, независимо от их особенностей!», - добавил он.

Кроме того, специалисты провели консультирование детей с нарушенным слухом – кандидатов на кохлеарную имплантацию, а для детей с нарушением слуха прошли мастер-классы.

Мероприятие прошло в рамках федерального проекта партии «Крепкая семья» партии «Единая Россия». Организаторы: Нижегородское региональное отделение «Единой России» и общественная организация «Я слышу мир!».