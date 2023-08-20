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Общество

Нижегородцы смогут бесплатно обследоваться в поезде здоровья "Вместе против диабета"

16 сентября 2023 11:35  [102] Общество
Фото: сайт РЖД

Фото: сайт РЖД

Жители Нижегородской области в рамках национального проекта «Здравоохранение» смогут бесплатно обследоваться в поезде здоровья «Вместе против диабета», который будет находиться 8-9 ноября 2023 года на железнодорожном вокзале в Нижнем Новгороде.

Всероссийскую информационно-просветительскую акцию «Поезд здоровья «Вместе против диабета» запускает «РЖД-Медицина». Цель акции - повышение осведомленности граждан о важности профилактических медицинских осмотров, факторах рисков хронических неинфекционных заболеваний, в том числе сахарного диабета, популяризация здорового образа жизни.

В рамках акции врачи «РЖД-Медицина» в специально назначенном поезде, оснащенном необходимым медицинским оборудованием, проследуют по маршруту Владивосток – Москва с остановками в 37 населенных пунктах 30 субъектов Российской Федерации. Всего в рамках акции поезд здоровья «Вместе против диабета» за 66 дней преодолеет расстояние более чем в 20,4 тыс. км.

Как сообщают организаторы акции, на остановках на железнодорожных вокзалах, а также в пути следования поезда здоровья в специально отведенных для этого купе будут проводиться профилактические медицинские осмотры, включающие лабораторные, функциональные исследования и консультации врачей, в том числе узких специальностей. Также запланированы мероприятия, направленные на информирование о факторах риска развития болезней и повышение грамотности населения в отношении своего здоровья.

«В настоящее время по нацпроекту «Здравоохранение» работают 1 324 передвижных медицинских комплекса, где осмотрено примерно девять миллионов человек. Кроме того, пациенты могут пройти обследование не только в передвижных специально оборудованных автомобилях, но и в поездах на железнодорожных станциях и даже на воде, благодаря плавучим поликлиникам. Инициативы, подобные поездам здоровья, делают медицинскую помощь ближе к человеку. Наша совместная задача - напомнить людям, как важно заботиться о своем здоровье и регулярно проходить диспансеризацию и профилактические медицинские осмотры», - прокомментировала генеральный директор АНО «Национальные приоритеты» София Малявина.

Напомним, что в Нижегородской области также функционируют мобильно-диагностические комплексы «Поезда здоровья», сформированные по федеральной программе «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» национального проекта «Здравоохранение». Сам проект стартовал в 2018 году по инициативе губернатора Глеба Никитина.

 

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Теги:
Медицина и здоровье Поезда здоровья
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