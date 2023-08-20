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Происшествия

Экс- администратор ресторана в Нижнем Новгороде осуждена за тайное хищение в особо крупном размере

16 сентября 2023 14:19  [111] Происшествия

Нижегородским районным судом рассмотрено уголовное дело в отношении гражданки, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.4 ст.158 УК РФ – тайное хищение чужого имущества в особо крупном размере.

Согласно материалам уголовного дела женщина, находясь в кабинете директора "Джани Ресторани" (ООО "Таверна"), тайно похитила из сейфов денежные средства заведения, а также личные средства директора организации на общую сумму более 1 млн рублей.

Как сообщает Объединённая пресс-служба (ОПС) судов общей юрисдикции Нижегородской области, вину в инкриминируемом преступлении подсудимая признала в части хищения денежных средств ООО "Таверна" в размере 623 980 рублей 98 копеек, хищение денежных средств директора в размере 540 000 рублей отрицала.

В качестве мотива совершения преступления указала, что тем самым она хотела погасить свою кредитную задолженность перед банком.

Исследовав представленные сторонами доказательства, выслушав доводы сторон, суд пришел к выводу о том, что виновность гражданки доказана и признал ее виновной в тайном хищении чужого имущества в особо крупном размере.

Осужденной назначено наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Гражданский иск потерпевшего удовлетворен в полном объеме.

Приговор в законную силу не вступил.

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Теги:
Суд Хищение
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