Всероссийские спортивные игры святого князя Александра Невского пройдут в Нижнем Новгороде в 2024 году Спорт

В 2024 году Нижний Новгород будет принимать II Всероссийские спортивные игры святого князя Александра Невского.



Уже сейчас ведется подготовка к этому событию. 15 сентября в Кемерове на базе спорткомплекса «Кузбасс-Арена» по поручению митрополита Нижегородского и Арзамасского Георгия состоялось совещание делегации Нижегородской области с членами Патриаршей комиссии по спорту и представителями Кузбасса, которые проводили игры в этом году.



Коллеги из Кузбасса поделились актуальной информацией и опытом подготовки и проведения I Всероссийских спортивных игр святого князя Александра Невского и Всероссийского форума «Вера и спорт», который состоялся в рамках деловой программы Игр.



Представители Патриаршей комиссии по спорту высказали пожелания по формированию программы игр и форума «Вера и спорт», подготовке и утверждению Положения соревнований.



По информации Нижегородской епархии, представители Нижегородской области поделились своими предложениями по наиболее важным организационным трекам в подготовке Игр и обсудили многие другие вопросы, которые требуют дополнительной проработки.



Днем ранее делегация спортивного отдела Нижегородской епархии приняла участие в церемонии открытия I Всероссийских спортивных игр святого князя Александра Невского.



Участие в соревнованиях принимают 427 спортсменов в возрасте 12-14 лет из 36 регионов России, в том числе и нижегородская команда, сформированная региональным министерством спорта. Разыгрывались 40 комплектов медалей в пяти дисциплинах игр – баскетбол, мини-футбол, самбо, шахматы и комплекс нормативов ГТО.



Команда-победитель в общекомандном зачете соревнований станет обладателем переходящего Кубка Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

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