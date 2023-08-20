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Спорт

Всероссийские спортивные игры святого князя Александра Невского пройдут в Нижнем Новгороде в 2024 году

16 сентября 2023 16:29  [83] Спорт

В 2024 году Нижний Новгород будет принимать II Всероссийские спортивные игры святого князя Александра Невского.

Уже сейчас ведется подготовка к этому событию.  15 сентября в Кемерове на базе спорткомплекса «Кузбасс-Арена» по поручению митрополита Нижегородского и Арзамасского Георгия состоялось совещание делегации Нижегородской области с членами Патриаршей комиссии по спорту и представителями Кузбасса, которые проводили игры в этом году.

Коллеги из Кузбасса поделились актуальной информацией и опытом подготовки и проведения I Всероссийских спортивных игр святого князя Александра Невского и Всероссийского форума «Вера и спорт», который состоялся в рамках деловой программы Игр.

Представители Патриаршей комиссии по спорту высказали пожелания по формированию программы игр и форума «Вера и спорт», подготовке и утверждению Положения соревнований.

По информации Нижегородской епархии, представители Нижегородской области поделились своими предложениями по наиболее важным организационным трекам в подготовке Игр и обсудили многие другие вопросы, которые требуют дополнительной проработки.

Днем ранее делегация спортивного отдела Нижегородской епархии приняла участие в церемонии открытия I Всероссийских спортивных игр святого князя Александра Невского.

Участие в соревнованиях принимают 427 спортсменов в возрасте 12-14 лет из 36 регионов России, в том числе и нижегородская команда, сформированная региональным министерством спорта. Разыгрывались 40 комплектов медалей в пяти дисциплинах игр – баскетбол, мини-футбол, самбо, шахматы и комплекс нормативов ГТО.

Команда-победитель в общекомандном зачете соревнований станет обладателем переходящего Кубка Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

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Теги:
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