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Происшествия

Прокуратура выясняет обстоятельства ЧП на железной дороге возле Арзамаса

16 сентября 2023 21:17  [120] Происшествия

Подвижной состав сошел с рельсов возле Арзамаса, сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре.

Это случилось 16 сентября около 14:50.

По предварительным сведениям, на стрелочном переводе 408 км произошел сход локомотива и одного вагона грузового поезда.

На место происшествия был направлен восстановительный поезд со станции  Арзамас.

По имеющейся информации,  ЧП не привело к задержкам в графике движения.

Обстоятельства инцидента в настоящее время выясняют правоохранители.

При наличии оснований могут быть применены меры прокурорского реагирования.

 

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Теги:
Арзамас Железная дорога Прокуратура
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