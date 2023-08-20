Прокуратура выясняет обстоятельства ЧП на железной дороге возле Арзамаса

Подвижной состав сошел с рельсов возле Арзамаса, сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре.
Это случилось 16 сентября около 14:50.
По предварительным сведениям, на стрелочном переводе 408 км произошел сход локомотива и одного вагона грузового поезда.
На место происшествия был направлен восстановительный поезд со станции Арзамас.
По имеющейся информации, ЧП не привело к задержкам в графике движения.
Обстоятельства инцидента в настоящее время выясняют правоохранители.
При наличии оснований могут быть применены меры прокурорского реагирования.
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