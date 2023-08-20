Прокуратура выясняет обстоятельства ЧП на железной дороге возле Арзамаса Происшествия

Подвижной состав сошел с рельсов возле Арзамаса, сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре.

Это случилось 16 сентября около 14:50.

По предварительным сведениям, на стрелочном переводе 408 км произошел сход локомотива и одного вагона грузового поезда.

На место происшествия был направлен восстановительный поезд со станции Арзамас.

По имеющейся информации, ЧП не привело к задержкам в графике движения.

Обстоятельства инцидента в настоящее время выясняют правоохранители.

При наличии оснований могут быть применены меры прокурорского реагирования.