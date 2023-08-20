Профориентационные мероприятия пройдут в Нижегородской области на этой неделе Общество

Профориентационные мероприятия для несовершеннолетних и безработных граждан будут организованы в Нижегородской области на предстоящей неделе. Об этом сообщили в региональном управлении по труду и занятости населения.

Так, 19 сентября с 10:00 до 12:00 будет организована встреча для несовершеннолетних в школе №5 Кстова.

22 сентября также с 10:00 до 12:00 мероприятие для подростков пройдёт в павловском филиале Нижегородского центра занятости населения.

Профконсультанты познакомят ребят с престижными видами профессий, помогут оценить личные качества претендентов и их мотивацию на работу, помогут выявить наиболее подходящую сферу будущей деятельности, а также замотивируют на дальнейшее профессиональное и личностное развитие.

Профориентационные мероприятия для безработных нижегородцев состоятся в Нижнем Новгороде, Кстове и Дзержинске.

19 сентября с 10:00 до 11:00 - в нижегородском филиале госфонда "Защитники Отечества" (ул. Славянская, 8), 20 и 21 сентября в это же время – в дзержинском филиале Нижегородского ЦЗН, 22 сентября с 9:00 до 10:00 – в кстовском филиале.

Будут организованы групповые консультации профессионального психолога с обсуждением вопросов трудоустройства, профессионального развития, а также, при необходимости, смены направления сферы деятельности. Психолог поможет определить уровень стресса гражданина, его притязаний и предоставит рекомендации по коррекции той или иной характеристики, а карьерные консультанты дадут рекомендации по составлению резюме и успешному прохождению собеседования.

Также в филиалах центра занятости 21 сентября пройдут занятия по социальной адаптации: с 10:00 до 12:00 - в нагорном и заречном филиалах центра занятости Нижнего Новгорода, а с 11:00 до 12:00 – в дзержинском филиале.

Занятия по социальной адаптации помогают определить основные трудности в поиске работы, оценить свои сильные стороны, составить конкретный план действий, который приведет к успешному трудоустройству. На занятиях безработных граждан научат грамотно составлять профессиональное резюме, освоить навыки самопрезентации, собеседования с работодателем и разработать стратегию поиска работы. Участие в занятиях и тренингах по соцадаптации повышает конкурентоспособность граждан на рынке труда и способствует их скорейшему трудоустройству.