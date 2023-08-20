Нижегородцев приглашают на конкурс молодых управленцев "Лидеры села" Общество

Всероссийский конкурс молодых управленцев "Лидеры села" стартовал в России. В нём могут принять участие жители муниципалитетов Нижегородской области.

Конкурс организован в рамках программы "Кадры для села" нацпроекта "Образование".

Конкурс направлен на выявление перспективных управленцев и лидеров общественного мнения на селе. Участники смогут обмениваться лучшими практиками и получат получить карьерное сопровождение и консультирование от опытных наставников - а в перспективе войдут в "золотой резерв села" - кадровый резерв органов местного самоуправления.

Испытания включают два дистанционных этапа и финал, который пройдёт очно.

На первом этапе конкурсантов ждёт интеллектуальный тест на проверку общего уровня знаний и способностей. На втором этапе нужно будет пройти тест мотивации и потенциала общественно-политической работы в сфере развития сельских территорий.

Финал конкурса состоится в октябре на площадке Мастерской управления "Сенеж": конкурсанты пройдут комплексную оценку компетенций в ходе работы над управленческими кейсами.

Регистрация участников открыта до 1 октября на сайте лидерысела.рф, там же размещена вся необходимая информация для потенциальных участников.

СПРАВКА:

Программа "Кадры для села" разработана Российским союзом сельской молодёжи совместно с Росмолодёжью, Минсельхозом РФ, Министерством науки и высшего образования РФ, Министерством труда и социальной защиты РФ по поручению президента РФ Владимира Путина по итогам Госсовета РФ по аграрной политике 2019 года.