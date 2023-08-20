Самыми дешёвыми направлениями для отдыха в сентябре стали Абхазия и Геленджик Общество

Абхазия Фото: Марина Пронина

В Ассоциации туроператоров России рассказали, какие направления можно рассмотреть для бюджетного отдыха в бархатный сезон. Об этом сообщил телеканал "360".

В АТОР отметили, что во второй половине сентября значительно подешевел отдых на черноморских курортах России.

При этом пятёрку самых доступных направлений возглавляет Абхазия: 10 ночей вместе с билетами обойдутся в 50,8 тысячи рублей — это на 19% дешевле, чем в начале сентября.

Также недорогие путёвки можно подобрать в Геленджик: порядка 55,6 тысячи рублей с перелётом - это на четверть дешевле, чем в начале месяца четверть.

Далее идёт Анапа (62,5 тысячи рублей), Сочи (67,9 тысячи рублей) и ОАЭ (92,2 тысячи рублей).

Тем не менее, самым популярным направлением у российских туристов остаётся Турция — на неё приходится 61% всех продаж турпакетов, а цена тура на 10 дней начинается примерно со 100 тысяч рублей. 15% рынка приходится на Египет, 11% - на российские курорты, 8% - на ОАЭ и 5% - на Таиланд.