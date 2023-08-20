Водитель и пассажир мотоцикла погибли в Богородске

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Вечером 16 сентября в Богородске случилось смертельное ДТП с участием мотоцикла и двух автомобилей. Об этом сообщили в УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.
Согласно информации, авария произошла в 18:50 на улице Ленина у дома №58. По предварительным данным, 25-летний молодой человек, не имея права управления транспортным средством, находился за рулём мотоцикла без государственного регистрационного знака.
На дороге он не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с автомобилем Nissan Qashqai, после чего выехал на полосу встречного движения, где врезался в Chevrolet Niva.
В результате дорожно-транспортного происшествия водитель и пассажир мотоцикла погибли на месте.
Кроме того, была госпитализирована 56-летняя пассажирка "Нивы".
Полицейские проводит расследование всех обстоятельств данного происшествия.Напомним также, что шесть легковых машин столкнулись на улице Ларина в Нижнем Новгороде днём 16 сентября.
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