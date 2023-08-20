"Горячая" линия о занятости и профобучении пройдет в Нижегородской области для людей старшего возраста Общество

«Горячая» линия о занятости и профобучении пройдет в Нижегородской области для людей старшего возраста, сообщает региональное управление по труду и занятости населения.

Прямая телефонная линия «Партнер» пройдет в регионе 21 сентября. В рамках акции специалисты управления ответят на вопросы о сохранении занятости людей в возрасте от 50 лет и старше и о возможностях их профессионального обучения.

Прямая линия по поводу сохранения занятости работников старшего возраста пройдет с 10.00 до 12.00 по телефонам: 8 (831) 234-07-14, доб. 308 и 234-07-16, доб. 320. Вопросы о профобучении можно будет задать в эти же часы по телефону: 8 (831) 234-07-18, доб. 342.

Напомним, в 2022 году Нижегородская область в числе 17 регионов Российской Федерации вошла в первый этап пилотного проекта комплексной модернизации службы занятости. Проект предполагает переход центров занятости на единые стандарты работы. В его рамках в регионе был создан единый центр занятости нового типа, объединяющий 16 филиалов и 38 отделений в каждом муниципальном образовании. Все центры занятости населения теперь работают в структуре нового учреждения под названием «Нижегородский центр занятости населения» и под брендом «Кадровый центр «Работа России».