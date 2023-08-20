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Общество

Депутат Госдумы Юрий Станкевич оценил благоустройство и модернизацию социальных объектов в Шарангском округе

18 сентября 2023 10:46  [94] Общество

Фото: НРО партии "Единая Россия"

Депутат Государственной Думы РФ Юрий Станкевич с рабочим визитом посетил Шарангский муниципальный округ. В первую очередь, в рамках "партийного десанта" он оценил благоустройство округа и модернизацию социальных объектов, которые выполняются в рамках народной программы "Единой России".

"Вместе с коллегами мы выезжаем в наши муниципальные и городские округа, чтобы посмотреть, как они развиваются, насколько активно идет строительство и модернизация различных объектов. Обсуждаем и те вопросы, которые требуют усилить парламентский контроль по программам федерального и регионального уровней. Это все позволяет нам оперативно помогать муниципалитетам совместно с региональным правительством и федеральными органами исполнительной власти", - сказал Юрий Станкевич.

Так, например, он посетил Шарангскую детскую школу искусств, которая в этом году была капитально отремонтирована. Сегодня там работает пять отделений – музыкальное, хореографическое, театральное, художественное и отделение раннего эстетического развития. Ежегодно здесь занимается от 300 до 330 детей.

"В этом году наша школа заметно преобразилась. И внутри, и снаружи это совсем другое здание. Мы обновили кровлю и фасад. Отремонтирован актовый и хореографический залы, преобразились многие помещения и кабинеты, полностью сделали заново гигиенические комнаты, обновили коридоры и лестничные пролеты. Стало очень красиво и уютно. Мы люди творческие, поэтому надеемся, что все это новое вокруг нас сподвигнет на новые идеи и достижения. А, возможно, и повлияет на количество обучающихся", - рассказала директор Шарангской детской школы искусств Мария Чернигина.

Большая работа в округе за последние годы проведена и по линии благоустройства. Депутату показали парка "Заречный" в р.п. Шаранга и проход к пляжу и парку от улицы Советской.

Ознакомился Юрий Станкевич и с работой предприятий Шарангского муниципального округа – посетил производство детских кроваток. На данный момент они выпускают порядка 10 видов кроваток, а в смену изготавливают около 150 штук. Реализуется продукция по всей стране – в Москве, Самаре, Екатеринбурге, Краснодаре и многих других городах.

Помимо самого рабочего поселка Шаранга Юрий Станкевич посетил село Большое Устинское. Там он осмотрел сквер "Надежда", где только завершились работы по благоустройству в рамках федеральной программы "Формирование комфортной городской среды".

Помимо этого депутату презентовали проект строительства в селе Большое Устинское курортного комплекса "Тайны Юронги", который включает в себя два агротуристических объекта – дом охотника и деревянную усадьбу. На эти цели в текущем году они выиграли несколько грантов министерства сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области. А в следующем году, уже по линии министерства туризма, запланировано строительство 50 домиков для проживания и соответствующей инфраструктуры для отдыха.

"Наша встреча прошла продуктивно, показали многие объекты, которые реализуются на территории округа в рамках национальных проектов и различных программ. В первую очередь обсудили варианты финансирования наших инициатив и сроки их исполнения. Затронули и те вопросы, которые еще предстоит решать в дальнейшем. Мы пользуемся любыми возможностями, чтобы только наш округ развивался, а жизнь менялась в лучшую сторону", - подчеркнул глава МСУ, секретарь местного отделения партии "Единая Россия" Шарангского муниципального округа  Дмитрий Ожиганов.

"Задача у нас простая – мы хотим, чтобы независимо от муниципального округа, его размеров и удаленности от областного центра, понятие "качество жизни" было равным и единым для всех людей. Мы видим, как Нижегородская область развивается по многим направлениям и важно продолжить это равномерное развитие по всему региону. А для этого важно привлекать и все возможные силы, и различные источники финансирования. Что мы и делаем во время таких поездок", - подвел итог визита Юрий Станкевич.

Напомним, более 215 тысяч  предложений внесли жители Нижегородской области в народную программу "Единой России". Наибольшее внимание уделено здравоохранению, образованию, городской среде, экономике, культуре, экологии, а также повышению качества жизни на селе.

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Теги:
Благоустройство Шарангский район Юрий Станкевич
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