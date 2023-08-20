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Какие выгоды дает сертификат по окончании курса повышения квалификации?

18 сентября 2023 10:58  [74]

erid: Kra241UJd

После получения среднего профессионального или высшего образования нельзя пренебрегать обучением. Одним из лучших инструментов обновления знания и получения новых навыков становится повышение квалификации. Важно выбирать курсы в учебном центре с аккредитацией, где выдают полный набор документов о прохождении обучения. Какие преимущества дает сертификат об освоении программы?

Значимость сертификата о прохождении программы

Сертификат о прохождении программы является одним из важнейших документов, подтверждающих ранее полученную квалификацию в выбранной сфере деятельности. Это приводит к повышению на рынке труда, лучшей конкурентоспособности по отношению к другим специалистам. Одним из интересных решений станут курсы повышения квалификации для воспитателей, которые убеждают работодателя в получении необходимых навыков и знаний, ознакомлении с последними образовательными стандартами и воспитательными методиками.

Сертификат в последние годы учитывается при продвижении по карьерной лестнице. Вместе с добросовестным отношением к работе и проявлением лидерских задатков, можно быстрее остальных получать повышение. А это приводит и к уважению в коллективе, и к быстрому росту заработной платы.

Сертификат становится доказательством следующих утверждений:

  • владение нужными умениями и навыками;
  • хорошее ориентирование в изученной теме;
  • возможность внедрения новых задач в повседневной рабочей деятельности;
  • обладание мощной мотивации к развитию, улучшению профессиональных навыков.

Чтобы проходить своевременные курсы переподготовки, важно следить за сроками в соответствии с полученной специальностью. В большинстве сфер деятельности достаточно учиться не реже одного раза в 5 лет. Каждые 3 года приходится учиться оценщикам, судьям, кадастровым инженерам.

О чем говорит наличие сертификата

По окончании курса предоставляется сертификат, который позволяет еще раз подтвердить компетенции. Это документ, полезный при трудоустройстве и поиске работы с большим количеством должностных обязанностей и лучшими предложениями от работодателя.

Наличие сертификатов демонстрирует профессиональный уровень. При этом руководитель компании или начальник отдела может удостовериться, что приходит специалист с высоким профессиональным потенциалом, серьезным отношением к работе и сфере деятельности в целом.

Особенно важным становится наличие сертификата на начальной позиции, пока еще нет опыта работы по специальности. Зачастую в дипломе содержится широкая специальность, а узкие знания по профилю можно получить только при прохождении дополнительного профессионального обучения.

Обучение позволяет получить новые знания и ценный опыт в выбранной профессиональной сфере. Также преподаватели делятся личным опытом работы, позволяют развить навыки, дают направление для дальнейшего обучения и работы. В результате растут шансы получения лучшей позиции на своем рабочем месте или успешного трудоустройства в другую компанию. Но нужно следить, чтобы учебный центр обладал действующей аккредитацией. Только в этом случае документ признается юридически действительным.

Курсы переподготовки педагога психолога, инженеров, медиков и других специалистов обеспечивают постоянный карьерный рост. Работодателю постоянное обучение говорит о серьезном отношении к делу. Именно таких специалистов замечают и продвигают по карьерной лестнице, они могут получать большую заработную плату по сравнению со средним показателем по рынку.

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