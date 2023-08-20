Нижегородцы в первом полугодии оформили в ВТБ вдвое больше кредитов Экономика

За первое полугодие 2023 года жители Нижегородской области оформили в ВТБ 8,7 тысяч кредитов на 16 млрд рублей, что почти вдвое превысило результат аналогичного периода прошлого года. Общий кредитный портфель подразделения увеличился за 6 месяцев на 45% и на 1 июля достиг 186,9 млрд рублей. Совокупный портфель привлеченных средств физических и юридических лиц подразделения увеличился на 18% и достиг 201,9 млрд рублей.

Рекордный рост по итогам полугодия зафиксирован в розничном кредитовании. В январе-июне ВТБ предоставил жителям Нижегородской области более 8,7 тысяч кредитов, на общую сумму 16 млрд рублей, почти вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года. Портфель розничных кредитов подразделения вырос за отчетный период до 65,9 млрд рублей.

Наибольшим спросом у нижегородцев пользовались кредиты наличными: объём предоставленных населению региона средств вырос год к году более чем в 2 раза и составил 7,9 млрд рублей. Значительная динамика выдач отмечена в автокредитовании. На покупку машин жители области оформили в ВТБ кредиты на сумму 1,68 млрд рублей, что выше показателя первого полугодия 2022 года в 1,8 раз. Портфель подразделения в данном сегменте на 1 июля составил 3,6 млрд рублей (+26% к началу года).

Выдачи ипотеки по сравнению с аналогичным периодом 2022 года выросли более чем в 1,5 раза. За 6 месяцев нижегородцы оформили в ВТБ 1,6 тыс. жилищных кредитов на сумму свыше 6,5 млрд рублей. Из них более трети от общего объема финансирования - 2,3 млрд рублей - предоставлены населению на льготных условиях в рамках программам господдержки. Наибольшей популярностью у нижегородцев в первом полугодии пользовалась программа "Семейной ипотеки" (1,3 млрд рублей). Второй по объему выдач стала "Ипотека с господдержкой-2020" (734 млн рублей). Ипотечный портфель ВТБ в регионе составил почти 39 млрд рублей (+5% с начала года).

Портфель привлеченных средств населения вырос за полугодие на 9% и достиг 126 млрд рублей. Наибольшую долю в нем занимают депозиты – 103,3 млрд рублей (+8% к началу года). Портфель инвестпродуктов увеличился на 13%, до 22,6 млрд рублей.

Кредитный портфель клиентов-юридических лиц за отчетный период вырос на 89%, до 121 млрд рублей. Драйвером роста остаются компании крупного бизнеса, кредитный портфель которых за 6 месяцев увеличился в 1,6 раз, до 86,2 млрд рублей. Кредитный портфель среднего и малого бизнеса составил 34,8 млрд рублей, рост с начала года - 14%.

Портфель привлеченных средств корпоративных клиентов подразделения за январь-июнь увеличился на 37% и превысил 75,9 млрд рублей. Из них 40,2 млрд рублей - средства, размещенные клиентами СМБ, рост за 6 месяцев составил 15%. Объём средств, размещенных клиентами крупного бизнеса достиг 35,7 млрд рублей (+75% к началу года).

"Результаты работы ВТБ в Нижегородской области в первом полугодии демонстрируют высокую бизнес-активность предприятий региона, а также динамичный рост спроса населения на кредитные и сберегательные продукты банка. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем продаж розничных кредитов ВТБ в Нижегородской области увеличился вдвое. Почти на 10% за 6 месяцев мы нарастили портфель привлеченных средств населения. Ожидаем, что данная тенденция сохранится и в дальнейшем. По нашим прогнозам, с ростом ключевой ставки у жителей области на первый план выйдет сберегательная модель поведения. Наиболее привлекательными для вкладчиков будут долгосрочные вложения, позволяющие зафиксировать действующие выгодные условия на значительный срок. В части корпоративного бизнеса высокий спрос на продукты банка поддержали в начале года стабильные ставки, а также планомерная работа ВТБ по реализации госпрограмм, в том числе направленных на развитие инициатив по импортозамещению. За 6 месяцев банк предоставил клиентам среднего и малого бизнеса в регионе льготных кредитов на сумму, превышающую 6,8 млрд рублей. Кроме того, успешная адаптация к новым экономическим условиям сделала для нижегородских предпринимателей еще более актуальными спецпредложения банка по РКО, новые сервисы для приема платежей, в том числе по QR-коду СБП, а также продукты и услуги для международного бизнеса, объединенные в экосистему ВЭД", - отметил управляющий ВТБ в Нижегородской области Всеволод Евстигнеев.

Руководитель регионального подразделения банка также отметил, что во втором полугодии одной из приоритетных задач в работе ВТБ станет дальнейшее совершенствование продуктовой банковской линейки с учетом интеграции с банком "Открытие". Единая цифровая платформа для обслуживания среднего и малого бизнеса, которую запускает ВТБ, позволит сохранить лучшие практики и предложить клиентам двух банков и новым пользователям не только сервисы в удобных для них форматах, но и расширенный пакет продуктов и услуг, а также специальные продуктовые предложения.