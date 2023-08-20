Т Плюс устроила праздник для детей и открыла детскую площадку в Центральном парке Дзержинска Общество

Фото: Т Плюс

Нижегородские филиалы ПАО "Т Плюс" и АО "ЭнергосбыТ Плюс" 16 сентября провели праздник для детей и их родителей в Центральном парке культуры и отдыха Дзержинска. В тот же день в парке открылась новая детская площадка от "Т Плюс".

Игровой комплекс построен на благотворительные средства "Т Плюс" по грантовой заявке и при содействии Нижегородской областной организации инвалидов "Интеграция". Место для установки площадки было выбрано по рекомендации администрации города. Ее оборудование полностью соответствует стандартам и параметрам безопасности.

"Центральный городской парк в Дзержинске, история которого насчитывает более восьмидесяти лет, активно реконструируется и благоустраивается, и мы рады внести свой вклад развитие парка. В 2021 году наша компания открыла здесь спортплощадку для людей с ограниченными возможностями, а теперь мы решили установить игровой комплекс для маленьких горожан", – отметил директор Нижегородского филиала ПАО "Т Плюс" филиала Александр Фролов.

"Город преображается, его парки прирастают новыми локациями для отдыха. Дзержинские предприятия и предприниматели не остаются в стороне. Многолетнее сотрудничество с компанией "Т Плюс" – хороший пример частно-муниципального партнерства. Ежегодно благодаря вложениям компании в Дзержинске не только обновляются и строятся новые инженерные сети, но и появляются современные спортивные и детские площадки, – сказал глава города Дзержинска Иван Носков. – Новая площадка в Центральном парке была очень нужна для самых маленьких его посетителей. Уверен, здесь им будет интересно и безопасно гулять".

Детский праздник с играми, веселыми конкурсами и викторинами компания провела в рамках межрегионального проекта "Т Плюс – родному городу". Представление было не только развлекательным, но и познавательным. Ведущий праздника сказочный герой Теплослав и его помощники рассказывали ребятам о том, как рождаются и поступают в дома тепло, горячая вода и электричество, учили мерам безопасности, которые нужно соблюдать вблизи люков и теплотрасс.

Начиная с 2018 года в рамках проекта "Территория детства с Т Плюс" в Дзержинске установлены пять детских площадок. Шесть детских площадок, спортплощадка для подростков и два комплекса воркаутов смонтированы в Кстовском муниципальном округе.