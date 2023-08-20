Ярмарки "Покупайте нижегородское" пройдут в восьми районах Нижегородской области Общество

Ярмарки «Покупайте нижегородское» пройдет в восьми районах Нижегородской области на этой неделе, сообщает пресс-служба правительства региона.

Свою продукцию на ярмарках представят предприниматели и самозанятые. Там можно будет приобрести сельскохозяйственную продукцию, товары ручной работы, изделия народных промыслов и многое другое.

Как отметил министра промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максима Черкасова, торговые места на ярмарках предоставляются бесплатно в рамках программы господдержки местных производителей.

Ярмарки «Покупай нижегородское» пройдут: в селе Полховский Майдан (Вознесенский м.о.), в Коревнино, Варнавине, Гагине, Севенове,, Первомайске, Ваче и на Бору.

Для получения бесплатного торгового места на ярмарке предпринимателям необходимо обратиться в администрацию района. Узнать подробности об участии, ознакомиться с полным графиком ярмарок и уточнить контакты ответственных лиц от администраций муниципалитетов можно на сайте регионального минпрома: https://minprom.nobl.ru/activity/5909/.

Напомним, ярмарки «Покупайте нижегородское» проходят в районах Нижегородской области с 2009 года. Производители могут бесплатно получить торговое место для продажи продуктов питания, непродовольственных товаров, а также изделий народных художественных промыслов. Мероприятия традиционно приурочены к Дням районов, городов и сел, народным и государственным праздникам, а также к различным фестивалям.

Обо всех мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях можно узнать в центре «Мой бизнес» (мойбизнес52.рф), открытом в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». На базе центра работает горячая линия «Мой бизнес», где также можно получить всю необходимую информацию. Телефон горячей линии: 8 (800) 301-29-94 (звонок бесплатный).

Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», инициированный президентом России Владимиром Путиным, на территории Нижегородской области реализуется региональным министерством промышленности, торговли и предпринимательства. В рамках нацпроекта предпринимателям оказывается комплексная консультационная, информационная, имущественная, финансовая поддержка.