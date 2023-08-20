Слиповые комплексы в Нижегородской области: проблемы и возможности реализации

Современная рыбалка предполагает большой набор снастей, который в руках точно не унесёшь. Поэтому многие рыбаки приезжают к реке на машинах, которые являются основным источником загрязнения воды. Но здесь уже редко кто задумывается о возможном ущербе для экологии, когда других вариантов спустить лодку на воду попросту нет.
Оборудованные слиповые комплексы и дороги с твёрдым покрытием для подъезда к водоёмам – в Нижегородской области не построены. А значит, все – и рыболовы-любители, и те, для кого рыбный промысел является источником дохода – нарушают границы водоохранных зон, цель которых как раз предотвратить загрязнение водных объектов. Согласно статье 65 Водного кодекса, движение и стоянка транспортных средств в водоохранной зоне запрещается.
«Абсолютно не имеет значения, является ли рыбалка хобби или способом заработка, все автоматически становятся нарушителями. В Нижегородской области маломерный флот расширяется каждый год, сейчас насчитывается порядка 10 тысяч водных транспортных средств. И потребность в наличии слиповых комплексов есть во всех районах, где разрешена эксплуатация маломерных судов. Вопрос необходимо решить для всех на законодательном уровне, должна быть подготовлена хотя бы минимальная транспортная инфраструктура. Реализация у этих проектов, на мой взгляд, может быть как муниципальная, так и частная», - отметил вице-президент Федерации рыболовного спорта Нижегородской области Александр Зеленов.
Экологи убеждены – ещё на этапе проектирования слиповых комплексов необходимо учитывать все аспекты.
«Безусловно, должно быть организованное место для спуска лодок на воду, чтобы не наносить вреда природе, животному и растительному миру. С другой стороны – нужно проанализировать сам проект, понять, что он предполагает. И не получится ли так, что дождевые стоки со стоянок машин также будут загрязнять реки и могу причинить ещё больший вред экологии», - заявила координатор движения в защиту Волги «Поможем реке» Елена Колпакова.
Проблему острой нехватки слиповых комплексов в Нижегородской области последние несколько лет неоднократно обсуждали на разных уровнях исполнительной и законодательной власти. Профильный комитет Законодательного Собрания также подключился к этой работе – были проанализированы мнения муниципалитетов, прорабатывались вопросы строительства слипов совместно с региональным министерством транспорта и ГУАД.
К руководству Законодательного собрания обратились также инициативные рыболовы и владельцы катеров и лодок, предложив разработать областную программу строительства слиповых комплексов. К своему обращению активисты приложили список исторически сложившихся мест, где происходит спуск лодок и катеров на воду, а также осуществляется стоянка автотранспорта.
«По сути, владельцы лодок и катеров платят за год большие налоги за свой транспорт, но при это эксплуатируют его максимум 6 месяцев. На эти средства, которые уходят в дорожный фонд, вполне можно было бы решить проблему строительства слиповых комплексов и дорог с твёрдым покрытием в водоохранной зоне», - считает владелец плавучего отеля для рыбаков и охотников «Васильсурская слобода» Вадим Сыромятников.
Между тем, сейчас Правительство Нижегородской области готово рассмотреть возможность реализации пилотного проекта строительства слипового комплекса на территории одного из муниципалитетов. Сейчас свою готовность принять участие в проекте выразили ряд муниципалитетов. В их числе –Нижний Новгород, Дзержинск и городской округ Чкаловск. Что касается последнего варианта, там места для слипования могут быть размещены в районе городского причала.
При этом, по подсчётам специалистов, строительство одного комплекса оценивается примерно в 30 млн рублей. По мнению председателя Законодательного собрания Нижегородской области Евгения Люлина, эти работы обязательно должны быть включены в перспективный план развития региона.
«Необходимо начать с выбора наиболее востребованной площадки для строительства такого комплекса, нужно рассматривать один район в качестве пилотного проекта. А потом уже растиражировать эту практику на другие. Мы понимаем потребности людей, видим тенденцию к ежегодному увеличению маломерного флота. Однако в нынешних экономических условиях строительство даже одного слипового комплекса дорого обойдётся бюджету. Тем не менее, это направление остаётся приоритетным для развития региона», - отметил спикер регионального парламента.
Тем временем, ряд МСУ предложили конкретные участки для строительства подобных комплексов – это Лысковский округ и Дзержинск. Рассматриваются и другие варианты.
«В Чкаловске недавно благоустроили общественное пространство в районе пристани, а также привели в порядок территорию, примыкающую к причальной стенке. Там уже есть подъездные пути и стоянка для автомобилей, которые могут быть использованы при создании слипового комплекса», - сообщил председатель комитета по экологии и природным ресурсам Закособрания Нижегородской области Владислав Атмахов.
Общественники предлагают выделить под строительство слиповых комплексов прибрежные участки в районе деревни Фокино в Воротынском районе и Лысой Горы в Лыскове. Однако говорить о том, что в регионе могут появиться десятки таких сооружений – пока не приходится. На первом этапе речь идёт о строительстве 1-2 слиповых комплексов. Средства на эти цели в бюджете будут заложены, исходя из экономической и политической ситуации в регионе и в стране в целом.
**По материалам пресс-службы Заксобрания Нижегородской области
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