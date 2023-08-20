Слиповые комплексы в Нижегородской области: проблемы и возможности реализации Общество

Проблема на поверхности

Современная рыбалка предполагает большой набор снастей, который в руках точно не унесёшь. Поэтому многие рыбаки приезжают к реке на машинах, которые являются основным источником загрязнения воды. Но здесь уже редко кто задумывается о возможном ущербе для экологии, когда других вариантов спустить лодку на воду попросту нет.

Оборудованные слиповые комплексы и дороги с твёрдым покрытием для подъезда к водоёмам – в Нижегородской области не построены. А значит, все – и рыболовы-любители, и те, для кого рыбный промысел является источником дохода – нарушают границы водоохранных зон, цель которых как раз предотвратить загрязнение водных объектов. Согласно статье 65 Водного кодекса, движение и стоянка транспортных средств в водоохранной зоне запрещается.

«Абсолютно не имеет значения, является ли рыбалка хобби или способом заработка, все автоматически становятся нарушителями. В Нижегородской области маломерный флот расширяется каждый год, сейчас насчитывается порядка 10 тысяч водных транспортных средств. И потребность в наличии слиповых комплексов есть во всех районах, где разрешена эксплуатация маломерных судов. Вопрос необходимо решить для всех на законодательном уровне, должна быть подготовлена хотя бы минимальная транспортная инфраструктура. Реализация у этих проектов, на мой взгляд, может быть как муниципальная, так и частная», - отметил вице-президент Федерации рыболовного спорта Нижегородской области Александр Зеленов.

В разрезе экологии

Экологи убеждены – ещё на этапе проектирования слиповых комплексов необходимо учитывать все аспекты.

«Безусловно, должно быть организованное место для спуска лодок на воду, чтобы не наносить вреда природе, животному и растительному миру. С другой стороны – нужно проанализировать сам проект, понять, что он предполагает. И не получится ли так, что дождевые стоки со стоянок машин также будут загрязнять реки и могу причинить ещё больший вред экологии», - заявила координатор движения в защиту Волги «Поможем реке» Елена Колпакова.

Источник финансирования

Проблему острой нехватки слиповых комплексов в Нижегородской области последние несколько лет неоднократно обсуждали на разных уровнях исполнительной и законодательной власти. Профильный комитет Законодательного Собрания также подключился к этой работе – были проанализированы мнения муниципалитетов, прорабатывались вопросы строительства слипов совместно с региональным министерством транспорта и ГУАД.

К руководству Законодательного собрания обратились также инициативные рыболовы и владельцы катеров и лодок, предложив разработать областную программу строительства слиповых комплексов. К своему обращению активисты приложили список исторически сложившихся мест, где происходит спуск лодок и катеров на воду, а также осуществляется стоянка автотранспорта.

«По сути, владельцы лодок и катеров платят за год большие налоги за свой транспорт, но при это эксплуатируют его максимум 6 месяцев. На эти средства, которые уходят в дорожный фонд, вполне можно было бы решить проблему строительства слиповых комплексов и дорог с твёрдым покрытием в водоохранной зоне», - считает владелец плавучего отеля для рыбаков и охотников «Васильсурская слобода» Вадим Сыромятников.

Рыбалка по закону

Между тем, сейчас Правительство Нижегородской области готово рассмотреть возможность реализации пилотного проекта строительства слипового комплекса на территории одного из муниципалитетов. Сейчас свою готовность принять участие в проекте выразили ряд муниципалитетов. В их числе –Нижний Новгород, Дзержинск и городской округ Чкаловск. Что касается последнего варианта, там места для слипования могут быть размещены в районе городского причала.

При этом, по подсчётам специалистов, строительство одного комплекса оценивается примерно в 30 млн рублей. По мнению председателя Законодательного собрания Нижегородской области Евгения Люлина, эти работы обязательно должны быть включены в перспективный план развития региона.

«Необходимо начать с выбора наиболее востребованной площадки для строительства такого комплекса, нужно рассматривать один район в качестве пилотного проекта. А потом уже растиражировать эту практику на другие. Мы понимаем потребности людей, видим тенденцию к ежегодному увеличению маломерного флота. Однако в нынешних экономических условиях строительство даже одного слипового комплекса дорого обойдётся бюджету. Тем не менее, это направление остаётся приоритетным для развития региона», - отметил спикер регионального парламента.

Тем временем, ряд МСУ предложили конкретные участки для строительства подобных комплексов – это Лысковский округ и Дзержинск. Рассматриваются и другие варианты.

«В Чкаловске недавно благоустроили общественное пространство в районе пристани, а также привели в порядок территорию, примыкающую к причальной стенке. Там уже есть подъездные пути и стоянка для автомобилей, которые могут быть использованы при создании слипового комплекса», - сообщил председатель комитета по экологии и природным ресурсам Закособрания Нижегородской области Владислав Атмахов.

Общественники предлагают выделить под строительство слиповых комплексов прибрежные участки в районе деревни Фокино в Воротынском районе и Лысой Горы в Лыскове. Однако говорить о том, что в регионе могут появиться десятки таких сооружений – пока не приходится. На первом этапе речь идёт о строительстве 1-2 слиповых комплексов. Средства на эти цели в бюджете будут заложены, исходя из экономической и политической ситуации в регионе и в стране в целом.

**По материалам пресс-службы Заксобрания Нижегородской области