Движение в центре Сормова на ул. Коминтерна будет ограничено ночью 18 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе АО "Теплоэнерго".
Согласно информации, для восстановления асфальтового покрытия после проведения неотложных ремонтно-восстановительных работ на инженерных сетях с 22:00 18 сентября до 04:00 19 сентября будут введены временные ограничения движения на ул. Коминтерна в районе дома 115.
На время проведения работ с 22:00 18 сентября и до окончания работ (ориентировочно - 04:00 19 сентября) движение по всем полосам ул. Коминтерна между домами 115 и 166 будет ограничено.
Водителям необходимо заранее планировать поездки с учётом введённых ограничений. По завершении работ введённые ограничения будут сняты.
Напомним, в выходные здесь были проведены неотложные ремонтно-восстановительные работы на инженерных сетях.
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