Нижний Новгород претендует на звание "Культурной столицы года-2024"
Воскресенский район: не только Светлояр
Туристический квартал создадут на Бору
Вспышка кори в Арзамасском районе
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
18 сентября 2023 14:38  [57] Более 13 000 нижегородцев ограничили в выезде из РФ из-за долгов по алиментам
18 сентября 2023 14:24  [82] Потепление до 23° придет в Нижегородскую область на текущей неделе
18 сентября 2023 14:00  [104] Пищеблоки модернизировали в двух самых крупных школах Сормова
18 сентября 2023 13:23  [110] Движение в центре Сормова на ул. Коминтерна будет ограничено ночью 18 сентября
18 сентября 2023 12:57  [122] Слиповые комплексы в Нижегородской области: проблемы и возможности реализации
18 сентября 2023 12:33  [135] Ярмарки "Покупайте нижегородское" пройдут в восьми районах Нижегородской области
18 сентября 2023 12:32  [125] Т Плюс устроила праздник для детей и открыла детскую площадку в Центральном парке Дзержинска
18 сентября 2023 11:32  [205] Елизавета Зубакина назначена гендиректором Нижегородской ярмарки
18 сентября 2023 11:02  [329] Антимонопольное дело возбуждено против "Нижегородэлектротранс"
18 сентября 2023 10:46  [172] Депутат Госдумы Юрий Станкевич оценил благоустройство и модернизацию социальных объектов в Шарангском округе
Общество

Движение в центре Сормова на ул. Коминтерна будет ограничено ночью 18 сентября

18 сентября 2023 13:23  [110] Общество

Движение в центре Сормова на ул. Коминтерна будет ограничено ночью 18 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе АО "Теплоэнерго".

Согласно информации, для восстановления асфальтового покрытия после проведения неотложных ремонтно-восстановительных работ на инженерных сетях с 22:00 18 сентября до 04:00 19 сентября будут введены временные ограничения движения на ул. Коминтерна в районе дома 115.

На время проведения работ с 22:00 18 сентября и до окончания работ (ориентировочно - 04:00 19 сентября) движение по всем полосам ул. Коминтерна между домами 115 и 166 будет ограничено.

Водителям необходимо заранее планировать поездки с учётом введённых ограничений. По завершении работ введённые ограничения будут сняты.

Напомним, в выходные здесь были проведены неотложные ремонтно-восстановительные работы на инженерных сетях.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
движение Теплоэнерго
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Праздничные гуляния в честь 802-летия Нижнего Новгорода
20 августа 2023 13:51Праздничные гуляния в честь 802-летия Нижнего Новгорода
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph