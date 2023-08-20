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Бизнес

ПСБ запустил для бизнеса сервис выплаты заработной платы по СБП

18 сентября 2023 13:49  [93] Бизнес

ПСБ запустил сервис, который позволяет малому бизнесу выплачивать зарплату через Систему быстрых платежей.

Как сообщает пресс-служба банка, услуга актуальна для компаний с небольшим количеством сотрудников и дает возможность работодателю без заполнения реквизитов переводить заработную плату тем работникам, у которых не оформлена карта в рамках зарплатного проекта.

Сотрудник компании может иметь счет в любом банке-участнике Системы быстрых платежей, так как реализованный сервис дает возможность выплачивать заработную плату из личного кабинета в интернет-банке ПСБ на основе справочника сотрудников, указав только номер телефона и банк получателя.

"Объемы платежей через СБП среди наших клиентов-предпринимателей растут на 25% ежемесячно, что говорит о востребованности бизнесом такого метода расчетов. Поэтому мы разработали решение, которое позволяет предпринимателям, используя уже привычный способ перевода денежных средств, быстро и удобно выплачивать зарплату сотрудникам, у которых по каким-то причинам не выпущена банковская карта в рамках зарплатного проекта, - например, если компания нанимает сезонных работников. Новый сервис станет для наших клиентов дополнительным удобным инструментом работы с персоналом", - сказал вице-президент, заместитель руководителя блока средний и малый бизнес ПСБ Кирилл Тихонов.

Подключение к сервису бесплатно, а размер комиссии за перевод аналогичен стоимости обычного перевода денежных средств по реквизитам от юридического лица к физическому.

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Теги:
Банки ПСБ Технологии
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