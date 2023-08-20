Потепление до 23 °C придет в Нижегородскую область на текущей неделе Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Потепление до 23 °C придет в Нижегородскую область на текущей неделе. Об этом свидетельствуют данные Гидрометцентра России.

В разговоре с НИА "Нижний Новгород" пресс-секретарь ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС" Ольга Мокеева пояснила, что такая теплая для сентября погода связана с влиянием антициклона над европейской части России.

Гидрометцентр России ранее отмечал, что средняя декадная температура воздуха по Нижегородской области сейчас на 2°С выше средних многолетних значений (10-12°С).

Так, сегодня температура воздуха будет держаться на уровне 16°С, ночью - 6°C, возможен кратковременный несильный дождь. Завтра, 19 сентября, днем воздух прогреется 15 °C, будет наблюдаться небольшая облачность.

Настоящее тепло нижегородцев уже ожидает в среду, когда воздух прогреется до 22 °C. В четверг температура воздуха упадет до 20°C, а далее вновь начнет расти до 21°C.

Выходные в Нижегородской области также выдастся по-настоящему летними. В субботу воздух прогреется до 22°C, а в воскресенье уже до 23°C.

Неделя прогнозируется облачной, но, по словам Ольги Мокеевой, дождей ожидать не стоит, возможны кратковременные осадки на севере области.

Также пресс-секретарь ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС" отметила, что аномально жаркой погоду на текущей неделе назвать нельзя. Так, температурный рекорд для этого времени был зафиксирован в 2015 году, когда воздух прогревался до 26°C.