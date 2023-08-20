Воскресенский район: не только Светлояр
Центр подготовки бойцов к СВО открыли в регионе
Трассу Р-158 в Дальнеконстантиновском районе расширяют
Туристический квартал создадут на Бору
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
18 сентября 2023 14:38  [43] Более 13 000 нижегородцев ограничили в выезде из РФ из-за долгов по алиментам
18 сентября 2023 14:24  [63] Потепление до 23 °C придет в Нижегородскую область на текущей неделе
18 сентября 2023 14:00  [102] Пищеблоки модернизировали в двух самых крупных школах Сормова
18 сентября 2023 13:23  [107] Движение в центре Сормова на ул. Коминтерна будет ограничено ночью 18 сентября
18 сентября 2023 12:57  [118] Слиповые комплексы в Нижегородской области: проблемы и возможности реализации
18 сентября 2023 12:33  [134] Ярмарки "Покупайте нижегородское" пройдут в восьми районах Нижегородской области
18 сентября 2023 12:32  [123] Т Плюс устроила праздник для детей и открыла детскую площадку в Центральном парке Дзержинска
18 сентября 2023 11:32  [202] Елизавета Зубакина назначена гендиректором Нижегородской ярмарки
18 сентября 2023 11:02  [327] Антимонопольное дело возбуждено против "Нижегородэлектротранс"
18 сентября 2023 10:46  [170] Депутат Госдумы Юрий Станкевич оценил благоустройство и модернизацию социальных объектов в Шарангском округе
Общество

Потепление до 23 °C придет в Нижегородскую область на текущей неделе

18 сентября 2023 14:24  [63] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Потепление до 23 °C придет в Нижегородскую область на текущей неделе. Об этом свидетельствуют данные Гидрометцентра России.

В разговоре с НИА "Нижний Новгород" пресс-секретарь ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС" Ольга Мокеева пояснила, что такая теплая для сентября погода связана с влиянием антициклона над европейской части России.

Гидрометцентр России ранее отмечал, что средняя декадная температура воздуха по Нижегородской области сейчас на 2°С выше средних многолетних значений (10-12°С).

Так, сегодня температура воздуха будет держаться на уровне 16°С, ночью - 6°C, возможен кратковременный несильный дождь. Завтра, 19 сентября, днем воздух прогреется 15 °C, будет наблюдаться небольшая облачность.

Настоящее тепло нижегородцев уже ожидает в среду, когда воздух прогреется до 22 °C. В четверг температура воздуха упадет до 20°C, а далее вновь начнет расти до 21°C.

Выходные в Нижегородской области также выдастся по-настоящему летними. В субботу воздух прогреется до 22°C, а в воскресенье уже до 23°C.

Неделя прогнозируется облачной, но, по словам Ольги Мокеевой, дождей ожидать не стоит, возможны кратковременные осадки на севере области.

Также пресс-секретарь ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС" отметила, что аномально жаркой погоду на текущей неделе назвать нельзя. Так, температурный рекорд для этого времени был зафиксирован в 2015 году, когда воздух прогревался до 26°C.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Погода Прогноз
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Праздничные гуляния в честь 802-летия Нижнего Новгорода
20 августа 2023 13:51Праздничные гуляния в честь 802-летия Нижнего Новгорода
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph