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Культура и отдых

Нижегородская область выбрана "Регионом года" на ярмарке молодого современного искусства blazar

18 сентября 2023 15:39  [92] Культура и отдых
фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Нижегородская область выбрана «Регионом года» на ярмарке молодого современного искусства blazar, сообщает пресс-служба главы региона.

Четвертый выпуск ярмарки молодого современного искусства blazar – спутника Международной ярмарки современного искусства Cosmoscow пройдет с 21 по 24 сентября в Музее Москвы.

Нижегородская область будет представлена на специальном стенде, где будет презентован проект «Регион года».

Как отметил заместитель губернатора Нижегородской области Олег Беркович, регион за последние годы стал одним из ведущих центров современного искусства в России. Он также напомнил, что в Нижегородской области реализуются различные программы по поддержке и развитию художественной индустрии.

На ярмарке будут представлены работы Ваца, Екатерины Рыбловой, Никиты Этогде, Анны Нистратовой и Льва Кайса. Куратором - Александр Курицын – городской исследователь, начальник отдела творческих проектов Арсенала.

Художники работают в разных техниках и исследуют темы, важные для города и области, их историю и современную ситуацию. Например, Екатерина Рыблова в своих проектах внимательно работает с городской средой и ее устройством. Ваца занимается вышивкой крестом и другими формами текстильного искусства. Никита Этогде – уличный художник, один из главных хронистов нижегородской граффити-сцены. Анна Нистратова работает в Институте исследования стрит-арта и сама выступает как уличный художник. Художник Лев Кайс по образованию – архитектор-реставратор, в своем творчестве особое внимание уделяет исторической среде и ее проблемам.

Отметим, что в этом году на ярмарке молодого современного искусства blazar с творчеством нижегородских художников можно будет также ознакомиться на стенде галереи 9Б, где представят графику, живопись и скульптуру местных авторов.

СПРАВКА:
Впервые ярмарка blazar прошла в Музее Москвы в 2020 году, став спецпроектом VII Международной биеннале молодого искусства. В 2022 году ярмарку blazar посетили 13 тысяч человек, было представлено 60 независимых художников, обширная образовательная программа, стенды 25 галерей, а также новая секция цифрового искусства.
Миссия проекта – открытие и поддержка новых имен, помощь талантливым молодым художникам в поиске возможностей для самореализации, а также партнеров и площадок для сотрудничества. Участники blazar – не только галереи, но и независимые художники в начале карьеры, работающие вне структур галерей, а также творческие объединения, учебные заведения и некоммерческие организации.

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Теги:
Выставка Искусство культура
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