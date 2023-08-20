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Общество

Команда "Волгаэнерго" заняла призовое место в корпоративном зачете на Всероссийском дне бега "Кросс нации"

18 сентября 2023 16:36  [118] Общество

Фото: ГК "Волгаэнерго"

16 сентября в Нижнем Новгороде состоялся Всероссийский день бега "Кросс нации". В мероприятии приняли участие более 20 сотрудников ГК "Волгаэнерго" (входит в Эн+ Групп).

1,5 тысяч любителей бега собрались на Волжской набережной около стадиона "Нижний Новгород". Участники команды компании «Волгаэнерго» приняли участие в корпоративном зачете, заняв почетное третье место. Медали и дипломы победителям вручал заместитель министра спорта Нижегородской области Владимир Холопов.

"Ни с чем не сравнятся эмоции, когда ты преодолеваешь финиш. В этот момент ты испытываешь гордость за себя, свою команду и понимаешь, что главная победа – над самим собой", - рассказала ведущий специалист отдела кадрового администрирования ГК "Волгаэнерго" Татьяна Бахтиярова.

"Мы в компании поддерживаем занятия спортом и здоровый образ жизни. Борьба была нешуточная, но нашей команде удалось занять призовое место и получить огромный заряд позитива и хорошего настроения!" - отметил генеральный директор ГК "Волгаэнерго" Виталий Гаврюшенко.

За годы участия в спортивных соревнованиях в "Волгаэнерго" сформировалась команда единомышленников, насчитывающая более 300 сотрудников. Коллектив активно принимает участие во всех крупных городских забегах, начиная с 2019 года. Напомним, что в конце августа прошел легкоатлетический забег "Марафон Нижний Новгород". В нем приняли участие 60 сотрудников компании.

Забег "Кросс наций" проходит по всей России на протяжении 20 лет. В 2023 году в нем приняли участие 84 региона и свыше 500 тысяч человек. Забег проходил на дистанции в 500 метров, 2, 4 и 10 километров.

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Теги:
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