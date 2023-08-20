Тепловые сети Нижегородского филиала "Т Плюс" начали отопительный сезон Общество

Тепловые сети Нижегородского филиала ПАО "Т Плюс" приступили к подаче тепла учреждениям социальной сферы и жилищному фонду Дзержинска и Кстовского муниципального округа. Отопительный сезон в них стартовал 18 сентября.

Заполнение систем теплоснабжения проводится по согласованным с администрациями муниципальных образований графикам. В первую очередь отопление будет поступать на социальные объекты – в медицинские учреждения, школы, детские сады. Подача тепла жилищному фонду будет производиться поэтапно на основании заявок управляющих компаний, ТСЖ, ЖСК и с учетом получения ими паспортов готовности дома к пуску отопления.

В ходе подготовки к отопительному сезону компания "Т Плюс" заменила в Дзержинске 22,5 км трубопроводов тепловых сетей. Рекордный для города объем перекладок стал возможным благодаря льготному кредитованию Фонда развития территорий. Для сравнения: в 2022 году компания заменила в Дзержинске 13 км трубопроводов.

В Кстовском муниципальном округе переложено 2,3 км квартальных тепловых сетей, проведена замена 1,3 км тепловой изоляции трубопроводов теплоснабжения. Также в текущем году проведено техническое перевооружение котельной поселка Волжский. Тем самым "Т Плюс" завершила программу модернизации всех котельных в населенных пунктах округа, находящихся под управлением "Т Плюс" по концессии. Всего в 2017-2023 годах в рамках программы реконструировано и автоматизировано 28 котельных.

Все работы, необходимые для подачи тепла потребителям, к началу отопительного сезона завершены. Восстановление благоустройства мест проведения земляных работ будет закончено к концу первой декады октября.

"Вся наша работа нацелена на повышение качества предоставляемых жителям услуг, на то, чтобы обеспечить в их домах максимум комфорта. В ходе подготовки к отопительному сезону сделано все необходимое, чтобы обеспечить надежное теплоснабжение жителей предстоящей зимой", – отметил директор Нижегородского филиала "Т Плюс" Александр Фролов.

Общий объем вложений в подготовку Дзержинских и Кстовских тепловых сетей к отопительному сезону 2023/24 гг. составил порядка 2 млрд рублей.