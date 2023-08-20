Памятный камень на месте будущего мемориала участникам СВО заложили в Сергаче Общество

фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Памятный камень на месте будущего мемориала участникам СВО заложили в Сергаче Нижегородской области, сообщает пресс-служба главы региона.

Это первый мемориал, который создан в нижегородской регионе военнослужащим, участникам специальной военной операции.

Как отметил в ходе торжественной части депутат Законодательного собрания Нижегородской области Владимир Паков, у вечного огня заложен памятник людям, которые отдали самое ценное — свою жизнь - для того, чтобы мы с вами стояли сейчас здесь. «Чтобы мы смеялись, учились, создавали семьи. Берите пример и гордитесь, что ваши земляки сражались за наше будущее и не забывайте их! Это нужно не им, а нам с вами, ведь солдат погибает дважды: первый раз — на поле боя, а второй — когда о нем забывают», - сказал парламентарий.

Председатель Нижегородского комитета семей воинов Отечества Инна Наумова подчеркнула, что место для будущего памятника выбрано не случайно. Она напомнила, что в парке также находится мемориал павшим в годы Великой Отечественной войны. «Это очень символично — ведь никто из тех, кто встал на защиту нашей Родины тогда, не мог представить, что это не последняя война с нацизмом. Невозможно допустить, что после таких колоссальных жертв нацизм возродится у нас, славянского народа. Главное - чтобы никто из тех, кто сейчас находится в зоне СВО или погиб, защищая нашу страну, не был забыт. Самое главное, чтобы бойцов СВО — ушедших, и тех, кто находится там, помнили, а подвиги — ценили», — поделилась Инна Наумова.

Как отметил глава местного самоуправления Сергачского муниципального округа Олег Радаев, мемориал будет создан «в память об ушедших и во славу живущих воинов, которые защищали Родину после Великой Отечественной войны во всех вооруженных конфликтах, в том числе в ходе специальной военной операции».

Стоит отметить, что в настоящее время муниципалитет готовит несколько проектов памятника — он просто обязан быть народным. Путем голосования люди выберут, каким именно он будет.

В ходе торжественного мероприятия ветераны СВО торжественно приняли школьников в ряды Юнармии и вручили им символ организации — красные береты.

«Сейчас как никогда важно показывать детям, что они — наше будущее, и всё зависит именно от них. Посвящение в юнармейцы — одно из самых важных мероприятий в жизни юных участников патриотического движения. Мы благодарны администрации Сергачского муниципального округа за доверие и надеемся, что новобранцы будут примером чести, мужества и доблести, а ряды юнармейцев в Сергаче будут расти», — сказал участник СВО Максим Голубев.

После завершения торжественной церемонии открытия памятного камня состоялась патриотическая программа. Также все желающие смогли принять участие в мастер-классе по тактической медицине и ознакомиться с экспозицией музея СВО.