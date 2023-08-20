Более 80 нижегородцев заболели боррелиозом после укусов клещей Общество

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В Нижегородской области 85 человек после укусов клещами заболели иксодовым клещевым боррелиозом (другие названия - Болезнь Лайма, Лайм-боррелиоз). Это острая бактериальная инфекция, характерный ранний симптом которой — мигрирующая эритема: сыпь в форме кольца с ярким центром, которая в начальном периоде заболевания разрастается, а затем постепенно угасает.

В лёгкой форме болезнь Лайма протекает только со слабовыраженными кожными проявлениями, а в среднетяжёлой, кроме патологических элементов на коже, появляется лихорадка, слабость. Тяжёлая форма проявляется в кожных высыпаниях, гриппоподобных симптомах в сочетании с поражением внутренних органов и центральной нервной системы.

Главный научный сотрудник Института молекулярной биологии имени Энгельгардта, доктор биологических наук, профессор Петр Чумаков рассказал телеканалу "360", что делать при обнаружении симптомов острого заболевания.

Специалист рассказал, что человек заражается болезнью Лайма из-за бактерий рода лептоспиры, которые могут попасть в кровь через укус паукообразных. Человек

По словам специалиста, болезнь легко лечится антибиотиками, главное - вовремя обратиться к врачу. Но самостоятельно назначать себе препараты при подозрении на боррелиоз нельзя - её подтверждают специальные тесты, а схему лечения определяет врач.

Вакцинации от данной инфекции не предусмотрена, можно лишь принять предосторожности против укусов клещей: во время лесных прогулок заправлять в сапоги брюки и носить закрытую одежду. Клещи обычно располагаются на верхушках травинок, где ждут свою жертву, отметил медик.

Стоит отметить, что по данным на 14 сентября из общего количества лабораторно исследованных клещей 20,7% - 1110 особей - были инфицированы иксодовым клещевым боррелиозом. Они обнаружены в 41 районе области и всех 8 районах Нижнего Новгорода.