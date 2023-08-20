Пьяный мужчина устроил переполох на территории "Школы 800" в Верхних Печёрах Происшествия

Днём 18 сентября в корпусе "Школы 800" в Верхних Печёрах был переполох: на территорию попытался проникнуть человек в состоянии сильного алкогольного опьянения. Его скрутили охранники и вызвали спецслужбы. Информацию об этом НИА "Нижний Новгород" подтвердили в администрации школы.

"Охрана школы сработала оперативно. Вход в корпус был заблокирован, вызвана Росгвардия. До приезда служб мужчина был обезврежен и задержан охранниками школы до выяснения обстоятельств. В результате происшествия никто не пострадал", - рассказали в школе.

Задержание снимали на телефоны учащиеся. "К нам в школу приехали полицейские, бандита задерживают", - прокомментировали дети.

Когда у мужчины из кармана выпал телефон, учащиеся младших классов приняли его приняли за предмет, похожий на оружие - и начали возбуждённо обсуждать данную информацию.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области, прибывшие на место инцидента сотрудники Росгвардии доставили мужчину в отдел полиции №5 по Нижнему Новгороду для дальнейшего разбирательства.

В настоящее время с задержанным работают сотрудники полиции и устанавливают все обстоятельства произошедшего.