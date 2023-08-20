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Общество

Волонтеры ОМК создали в Выксе дендрарий и посадили клены

18 сентября 2023 17:51  [112] Общество

Фото: пресс-служба ОМК

Волонтеры ОМК создали в Выксе дендрарий и посадили клены. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Согласно информации, проекты по созданию дендрария и высадке кленов получили гранты на реализацию в конкуре "ОМК Партнерство"

Так, дендрарий появился у детского сада №4 "Радуга". Здесь сотрудники ОМК и родители воспитанников детсада вырыли ямы, завезли новый грунт под посадку. На средства гранты были закуплены ели, ивы, клены, каштаны, можжевельник, спиреи и другие деревья.

Также волонтеры ОМК высадили живую изгородь из кленов у ФОКа "Баташев Арена" в Выксе. Эковолонтер Евгений Хохлова отметил, что она поможет поглотить шум от кондиционеров, охлаждающих лед в ФОКе.

На средства гранта ОМК были закуплены деревья, инвентарь, дренаж и земля под клены. 

"Сохранение биоразнообразия тесно связано с темой экопросвещения. Рассказывать о том, как правильно заботиться о природе, нужно с раннего возраста. Это обучение длиною в жизнь. Природа может дать человеку очень многое: деревья очищают воздух от загрязнений, спасают от шума, останавливают процессы вымывания почвы. «Зеленые» улицы – это еще и антистресс. Для ОМК сохранение биоразнообразия, экосистемы в целом – часть климатической стратегии компании. В том числе мы поддерживаем и продвигаем эти идеи через наши гранты", – сказала руководитель направления корпоративной социальной ответственности группы ОМК Ольга Миронова.

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Теги:
ОМК Экология
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