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Общество

Свет и ГВС точечно отключат в шести районах Нижнего Новгорода 19 сентября

19 сентября 2023 09:12  [130] Общество

Дома в нескольких районах Нижнего Новгорода будут частично отключены от систем ЖКХ 19 сентября в связи с плановыми и внерегламентными работами. Об этом предупредили специалисты городского ГО ЧС и Россетей.

В Советском районе с 9:00 до 17:00 электричество отключат в многоквартирных домах на бульваре 60-летия Октября в доме № 2; на ул. Генерала Ивлиева, в домах № 38, 39, 36/1, 36/2, 37/1. Кроме того, с 9:00 до 18:00 света не будет на ул. Генерала Ивлиева, в доме 33.

В Нижегородском районе с 9:00 до 17:00 без света останутся жильцы многоэтажек и частных домов на ул. Приусадебной, 48, 52, 54, 56; ул. Родионова, 15, 46, 56, 97, 101, 103, 105, 105а, 107, 107б, 109, 111, 111а, 113а, 113б, 115, 115а, 115б, 117б, 119а, 119б, 119, 17/1.

В Ленинском районе отключения электроэнергии запланированы на ул. Героя Попова в жилых домах № 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7а, 8, 9, 10, 11, 12, 9/1, 9/2 - с 9:00 до 17:00.

В Сормовском районе с 9:00 до 13:00 света не будет в многоквартирных домах на ул. Баренца, 3, 4.

В Автозаводском районе свет отключат с 9:00 до 17:00 по адресам: ул. 6-микр, 1а, 7а.

В Канавинском районе плановые работы на сетях ГВС будут проводиться на улицах Акимова, Есенина, Пролетарской. Горячей по ним там не будет с 9:00 до 13:00.

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Теги:
Городское хозяйство ЖКХ Электроэнергия
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