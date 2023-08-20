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Общество

Магнитная буря накроет Землю 19 сентября

19 сентября 2023 11:23  [98] Общество

Фото: с сайта tesis.lebedev.ru

Довольно сильная магнитная буря может накрыть Землю во вторник, 19 сентября. Вероятность магнитного шторма составляет 35%. Об этом предупредили учёные Института космических исследований РАН.

Пик геомагнитных возмущений придётся 19 сентября на дневное время с 12:00 до 17:00.

В среду, 20 сентября, магнитный фон также будет повышен. Затем геомагнитный фон ещё раз незначительно повысится 23 и 29 сентября.

Как отмечают учёные, последние две недели происходит рост числа вспышек на Солнце. Так, за вторую неделю сентября их произошло примерно в 2 раза больше, чем за первую. При этом во второй половине месяца зарегистрировано уже три магнитных бури. Для сравнения, за всё прошедшее лето магнитных бурь было всего только три.

В Лаборатории солнечной астрономии также добавили, что перепады космической погоды влияют на появление над территорией РФ полярных сияний, которые могут наблюдать в том числе жители Центральной России.

Как прокомментировал телеканалу "360" доцент МФТИ Владимир Бабинцев, во время магнитных бурь метеозависимые люди могут ощущать недомогание - головную боль, слабость и головокружение, - поскольку магнитное поле оказывает влияние на кровь.Чаще всего последствия ощущают на себе те, кто имеет хронические заболевания сосудов, сердца, эндокринной системы и дыхательных путей.

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Теги:
Астрономия Здоровье Наука
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