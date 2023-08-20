Движение транспорта перекроют на улице Радужная в Нижнем Новгороде до 22 сентября Общество

Движение транспорта перекроют на улице Радужная в Нижнем Новгороде до 22 сентября, сообщает пресс-служба городской администрации.

В департаменте транспорта пояснили, что временное ограничение на проезд автомобильного транспорта вводился на улице с 00.01 20 сентября до 23.59 22 сентября, и коснётся только участка в районе дома №3.

Объезд будет осуществляться по прилегающим улицам, а автомобилистам необходимо будет заранее ознакомиться с новой временной схемой движения.

Отметим, что на подъездах к перекрытому участку будут установлены предупреждающие аншлаги и запрещающие знаки дорожного движения.