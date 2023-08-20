Активисты МГЕР проводят патриотический марафон "Молодая гвардия". Жить, чтобы помнить…" Общество

Активисты МГЕР проводят патриотический марафон «Молодая гвардия». Жить, чтобы помнить…», сообщает пресс-служба НРО партии «Единая Россия».

Молодогвардейцы дали старт марафону памятных уроков «Молодая гвардия». Жить, чтобы помнить…» в Богородском округе. Акция проводится в рамках проекта «Историческая память» партии «Единая Россия».

Активисты регионального отделения «Молодой Гвардии Единой России» проводят в школах исторические уроки, на которых рассказывают ребятам о беспримерном подвиге юных героев – подпольщиков в городе Краснодоне (ЛНР) в годы Великой Отечественной войны.

Так, первые памятные уроки уже прошли в школе №6 Богородска.

«Уроки проводятся не для галочки. Для нас важно, чтобы молодое поколение знало историю своей страны и истории юных Героев, которые не думали о себе, о своем спасении, а думали о будущем своей страны!» - поделился руководитель местного штаба «Молодой Гвардии» Богородского округа Владислав Топков, который провел уроки для школьников.

Также активисты МГЕР рассказывают о своей деятельности сегодня: гуманитарной миссии на Донбассе, волонтерстве, общественно значимых мероприятиях и акциях.

«Мне 15 лет, и мне трудно осознать, что в годы войны ребята почти моего возраста могли совершить такое. Это не просто героические поступки, это настоящий подвиг, о котором надо знать всем. Сейчас у меня много друзей из современной «Молодой Гвардии», и они, и мы должны гордиться своей историей, своими героями, помнить о том, что сделали для своей страны, для нас такие же мальчишки и девчонки», - поделилась впечатлениями ученица школы №6 города Богородска Ольга Ошарина.

Напомним, в мае этого Нижегородской области стартовал образовательно-патриотический проект «Диалоги о главном» регионального отделения МГЕР при поддержке регионального отделения партии «Единая Россия». Молодые активисты, которые выезжали с гуманитарной миссией на Донбасс, проводят в образовательных учреждениях встречи со школьниками и студентами, на которых рассказывают о целях СВО, обстановке на освобожденных территориях.

По словам руководителя Нижегородского регионального отделения «Молодой Гвардии Единой России» Романа Зыкова, одна из главных миссий проекта – донести правду. И такие встречи заставляют молодежь задуматься о происходящих событиях, о гордости за свою страну, отзывчивом отношении к людям.

СПРАВКА:

Молодежная подпольная организация «Молодая гвардия» действовала в годы Великой Отечественной войны в оккупированном фашистами городе Краснодоне (Луганская народная республика) с осени 1942 года. В организацию входили юноши и девушки разных национальностей, большинству участников не было и 20-ти лет.

Молодые герои создали настоящий тайный фронт в тылу врага. За короткий срок существования организации они показали нацистам, что русский народ никогда не покорится врагу. Патриоты писали и распространяли актифашистские листовки, собирали оружие; устраивали диверсии на угольных шахтах, чтобы они не работали на врага; подожгли здание немецкой биржи труда, где хранились списки людей, которых должны были угнать на принудительные работы в Германию. Иногда нападали на немецкие конвои; им удалось освободить из концлагеря пленных красноармейцев. Через несколько месяцев немцы вышли на след юных подпольщиков.

В январе 1943 года герои были жестоко казнены фашистами, перед казнью они прошли через страшные пытки, но не сдались. История «Молодой гвардии» - символ невероятного мужества и героизма, беззаветной преданности Родине и стойкости в борьбе с нацизмом. Имена молодых Героев Краснодона навсегда вписаны в великую историю нашей страны.