"Выкса-фестиваль" получил премию фестиваля креативных индустрий в Москве G8 Creative Awards Общество

«Выкса-фестиваль» 2023 года в рамках Фестиваля креативных индустрий G8 получил премию в номинации «Проект территориального бренда» в категории «Архитектура». Награждение состоялось 15 сентября в московском креативном пространстве «Хлебозавод №9», сообщает пресс-служба АО «ОМК».

Награду вручил куратор категории «Архитектура», основатель компании, которая проектирует и реализует проекты развития качественной городской среды Citymakers Петр Кудрявцев. Среди членов жюри категории – лучшие архитекторы и урбанисты России: Александр Цимайло, Николай Ляшенко, Юрий Милевский, Наталья Масталерж и другие.

В церемонии награждения участвовали представители организаторов фестиваля – благотворительного фонда «ОМК-Участие» и группы ОМК, а также продюсерской компании «Марка», которая осуществляет организационную и информационную поддержку «Выкса-фестиваля».

Сегодня Выкса известна в России не только как промышленный центр, но и как центр современного искусства. Город, где активно развивают общественные пространства со своими уникальными программами, реализуют знаковые проекты развития комфортной городской среды, формируют новые возможности творческой самореализации жителей и создают креативные индустрии. Это происходит во многом благодаря фестивалю городской культуры «Выкса-фестиваль», который с 2011 года проводят в городе фонд «ОМК-Участие» и Объединенная металлургическая компания, в состав которой входит градообразующее предприятие Выксы – металлургический завод ОМК. В ходе фестивалей свои проекты в городе осуществляли такие художники как Эрик Булатов, Misha Most, Тимофей Радя, Паша-183 и многие другие.

«Жюри G8 Creative Awards в первую очередь оценивало полноту стратегии коммуникаций и эффективность информационной кампании, которая рассказывала о фестивальных событиях в 2022-2023 годах. Многолетняя активная информационная работа по продвижению Выксы и “Выкса-фестиваля” во многом определила известность этого малого города. И жюри своим решением подтвердило важное значение фестиваля для формирования образа Выксы. Мы признательны организационному комитету фестиваля креативных индустрий G8 и благодарны членам жюри G8 Creative Awards за высокую оценку нашей работы», – отметила директор благотворительного фонда «ОМК-Участие» Юлия Мишина.