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Общество

Готовность школы в поселке Дубенки Нижнего Новгорода превысила 40%

19 сентября 2023 16:06  [93] Общество

Готовность школы у микрорайона «Цветы» в поселке Дубенки Нижнего Новгорода превысила 40%, сообщает «Корпорация развития Нижегородской области»,

Как отметил руководитель Корпорации развития Нижегородской области Игорь Ищенко, на сегодняшний день на стройплощадке ведется армирование вертикальных и горизонтальных конструкций, уже идет строительство стен и перегородок, монтируется наружное освещение и металлоконструкции спортзала.

Контроль за строительством идет в ежедневном режиме. В настоящее время на объекте работают 118 человек и используется 12 единиц техники.

Напомним, что строительство образовательного учреждения идет в рамках реализации концессионного соглашения, заключенного между дочерней организацией Корпорации развития Нижегородской области (ООО «Школа Цветы») и правительством региона.

Школа будет состоять из трех блоков различного назначения. В четырёхэтажном корпусе будет обучаться среднее и старшее звенья, трехэтажный блок для общешкольных помещений, а в трехэтажном блоке разместиться начальной школы.

Общая площадь объекта - 29 тыс. кв. м. Проект предусматривает доступ для маломобильных групп во все помещения.

СПРАВКА:
АО «Корпорация развития Нижегородской области» создано по инициативе губернатора региона Глеба Никитина. Организация содействует реализации проектов на всех стадиях – от предоставления информации о регионе, возможных мерах поддержки, осмотра инвестплощадок и до ввода объекта в эксплуатацию, принимая на себя обязательства по взаимодействию с органами исполнительной власти, местного самоуправления, субъектами естественных монополий и иными организациями.

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Теги:
Образование Строительство Школы
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