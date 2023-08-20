Готовность школы в поселке Дубенки Нижнего Новгорода превысила 40%

Готовность школы у микрорайона «Цветы» в поселке Дубенки Нижнего Новгорода превысила 40%, сообщает «Корпорация развития Нижегородской области»,
Как отметил руководитель Корпорации развития Нижегородской области Игорь Ищенко, на сегодняшний день на стройплощадке ведется армирование вертикальных и горизонтальных конструкций, уже идет строительство стен и перегородок, монтируется наружное освещение и металлоконструкции спортзала.
Контроль за строительством идет в ежедневном режиме. В настоящее время на объекте работают 118 человек и используется 12 единиц техники.
Напомним, что строительство образовательного учреждения идет в рамках реализации концессионного соглашения, заключенного между дочерней организацией Корпорации развития Нижегородской области (ООО «Школа Цветы») и правительством региона.
Школа будет состоять из трех блоков различного назначения. В четырёхэтажном корпусе будет обучаться среднее и старшее звенья, трехэтажный блок для общешкольных помещений, а в трехэтажном блоке разместиться начальной школы.
Общая площадь объекта - 29 тыс. кв. м. Проект предусматривает доступ для маломобильных групп во все помещения.
СПРАВКА:
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