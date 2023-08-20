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Общество

Обновлённая столовая в спортивном стиле открылась в детской больнице Дзержинска

19 сентября 2023 17:14  [111] Общество

Обновлённая столовая в спортивном стиле открылась в детской больнице Дзержинска Нижегородской области. Ремонтные работы оценил председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин, сообщает пресс-служба нижегородского парламента.

Евгений Люлин, глава Дзержинска Иван Носков и депутаты Думы Дзержинска осмотрели отремонтированное помещение для приема пищи, ремонт которого проводился при поддержке дзержинского футбольного клуба «Химик», спортшколы «Салют» и депутатов.

Столовая рассчитана на 20 мест. Во время ремонта была заменена мебель, закуплена новая посуда, обновлено напольное покрытие и электрика, а также установлена новая сантехника.

Как отметил председатель Законодательного собрания Нижегородской области, президент ФК «Химик» Евгений Люлин, в марте в больнице была открыта футбольная игровая комната, в июне – столовая в другом отделении больницы. Спикер нижегородского парламента пообщался с пациентами отделения и вручил им торт в виде спортивной площадки.

Глава Дзержинска Иван Носков в свою очередь добавил, что дети очень внимательны к деталям, выразив уверенность, что пациенту уже новую столовую оценили. Глава города также выразил благодарность депутаты Думы Дзержинска, которые приобрели мебель, посуду и помогли закупить стройматериалы для столовой.

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Теги:
больницы Дзержинск Евгений Люлин
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