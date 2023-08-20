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Экономика

Игорь Норенков: В Нижегородской области отмечается рост инвестиций

19 сентября 2023 17:18  [106] Экономика

«Рост инвестиций отмечается в Нижегородской области» - заявил председатель комитета Законодательного собрания по экономике, промышленности, поддержке предпринимательства, торговли и туризма региона Игорь Норенков по итогам заседания комитета.

Как сообщает пресс-служба регионального парламента, 19 сентября в Законодательном собрании Нижегородской области состоялось заседание комитета по экономике, промышленности, поддержке предпринимательства, торговли и туризма. Парламентарии обсудили информацию правительства региона о ходе реализации государственной программы «Развитие инвестиционного климата Нижегородской области» в 2021-2022 годах.

С докладом по данному вопросу выступил министр экономического развития и инвестиций региона Денис Исмагилов. Объем инвестиций в основной капитал в регионе за 2021 год вырос и составил 384,5 млрд рублей, в 2022 году также отмечается положительная динамика – этот показатель составил 462,1 млрд рублей. Доля инвестиций в ВРП в 2021 году составила 20,4%, в 2022 – 22,1%.

По состоянию на 31 декабря 2021 года нарастающим итогом приоритетными были признаны 108 проектов с общим объемом инвестиций 658,9 млрд рублей. По всем приоритетным проектам предусмотрено создание и сохранение 39,8 тыс. рабочих мест. В том числе действовало 41 инвестиционное соглашение между правительством Нижегородской области и субъектами инвестиционной деятельности, которым предоставлено налоговых льгот на общую сумму 3,2 млрд рублей.

По состоянию на 31 декабря 2022 года приоритетными признано 114 проектов с общим объемом инвестиций 692,2 млрд рублей. По всем приоритетным проектам предусмотрено создание и сохранение 40,7 тыс. рабочих мест. В 2022 году действовало 45 инвестиционных соглашений между правительством Нижегородской области и субъектами инвестиционной деятельности, которым предоставлено налоговых льгот на общую сумму 7,4 млрд рублей.

Нижегородская область была выбрана одним из 12-ти пилотных субъектов Российской Федерации, в которых в 2021 году начал реализоваться Региональный инвестиционный стандарт. По итогам 2022 года Нижегородская область заняла 2 место по индексу эффективности внедрения Регионального инвестиционного стандарта.

В рамках оптимизации свода инвестиционных правил совместно с государственной корпорацией «Росатом» запущен бережливый проект «Сквозной инвестиционный поток», направленный на повышение прозрачности и упрощения взаимодействия инвестора с исполнительными органами Нижегородской области и ресурсоснабжающими организациями при реализации инвестиционных проектов. Цель проекта – сокращение сроков и количества запрашиваемых документов при подключении инвестора к объектам инженерной инфраструктуры, выработка предложений по внесению изменений в законодательство. Нижегородская область выбрана одним из 7 пилотных субъектов Российской Федерации для реализации проекта. В регионе планируется сократить срок инвестиционного цикла на 64% с 1262 до 454 календарных дней.

Нижегородская область за 5 лет достигла больших успехов в улучшении инвестиционного климата, о чем говорят оценки федеральных органов власти и АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата. Регион с 2018 года совершил скачок, поднявшись в 2022 году (за 2021 год) на 5 место в рейтинге, а в 2023 году (за 2022 год) вошел в тройку лидеров, заняв 3 место. Таким образом, рост составил 67 позиций за период с 2018 по 2023 годы.

В Нижегородской области в настоящее время на сопровождении находится 24 концессионных соглашения, в том числе 14 школ, ИТ-кампус мирового уровня, ледовый дворец, а также реконструируется трамвайная сеть.

В период с 2021 по 2022 года заключены 17 концессионных соглашений. По большинству проектов привлечены федеральные капитальные гранты. Совокупный объем инвестиций в проекты составляет более 155 млрд рублей.

Регион стал лидером рейтинга по уровню развития государственно-частного партнерства среди субъектов РФ, составленного Министерством экономического развития Российской Федерации за 2022 год.

«Один из основных показателей интереса инвесторов к региону – объем инвестиций в основной капитал. Эти цифры растут каждый год. На последнюю отчетную дату рост составил более чем 19% в сопоставимых ценах - если сравнивать первое полугодие 2023 года с аналогичным периодом прошлого года. На инвестиции оказывает сильное влияние и господдержка. По состоянию на 1 июля 2023 года инвесторам в рамках действующих соглашений предоставлено 2 млрд рублей налоговых льгот. Доступны все положительно зарекомендовавшие себя механизмы: льготы резидентам ОЭЗ и ТОР, СЗПК, СПИК», - подчеркну Денис Исмагилов.

«В Нижегородской области отмечается существенный рост инвестиций и их доли в структуре валового регионального продукта. Это говорит о том, что экономика Нижегородской области диверсифицирована. Мы продолжаем помогать инвесторам создавать рабочие места, запускать новые производства – регион двигается вперед. Благодаря участию в проекте регионального инвестиционного стандарта повышается инвестиционная привлекательность региона, упрощаются процедуры оформления документов, взаимодействие с ресурсоснабжающими организациями. Сделано много, но необходимо продолжать работу в этом направлении», - отметил председатель комитета Законодательного собрания по экономике, промышленности, поддержке предпринимательства, торговли и туризма Игорь Норенков.

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Теги:
Законодательное собрание Инвестиции Правительство Нижегородской области
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