Нижегородские школьники могут принять участие в олимпиаде "Безопасные дороги" Общество

Нижегородские школьники могут принять участие в IV Всероссийской онлайн-олимпиаде на знание правил дорожного движения, которая проводится в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" до 15 октября.

Согласно информации, олимпиада будет проходить бесплатно на образовательной платформе Учи.ру. Принять участие в ней могут школьники 1-9 классов.

Олимпиада состоит из интерактивных заданий, которые позволят проверить у школьников правила дорожного движения.

Онлайн-состязание проводится четвертый год, уровень своей дорожной грамотности благодаря участию в олимпиаде уже повысили более 10,5 млн школьников.

В прошлом году в олимпиаде приняли участие более 44 тысяч нижегородских ребят. Сейчас в Нижегородской области организовано более 500 отрядов "Юных инспекторов дорожного движения", в которых задействовано свыше семи тысяч ребят в возрасте от 8 до 16 лет.