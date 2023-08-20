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Происшествия

Полицейские из Павлова задержали подростка за кражу товаров из магазина на сумму более 2 тыс рублей

20 сентября 2023 09:15  [63] Происшествия

Полицейские из Павлова Нижегородской области задержали подростка за кражу товаров из магазина на сумму более 2 тысяч рублей.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области, 16-летний местный житель разжал раздвижные двери магазина, и проникнув в помещение, похитил товар на сумму более двух тысяч рублей.

Полицейские установили личность подозреваемого – неоднократно судимого 16-летнего местного жителя, состоящего на учёте в подразделении по делам несовершеннолетних.

Молодой человек задержан и помещен под домашний арест. Возбуждено уголовное дело, максимальное наказание по данной статье - лишения свободы на срок до 5 лет.

В настоящее время полицейские проверяют несовершеннолетнего на причастность к совершению иных преступлений на территории города. Ведется следствие.

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Теги:
Кража МВД Павлово
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