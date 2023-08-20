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Общество

Большая стройка: скоростной интернет от "Ростелекома" пришел в 16 нижегородских поселков

20 сентября 2023 10:08  [115] Общество

Фото: ПАО "Ростелеком"

erid: Kra23fLdR

"Ростелеком" протянул оптику в 16 населенных пунктов Нижегородской области. Гигабитная сеть передачи данных построена в поселках имени М. И. Калинина, Шаранга, Пыра и Балахониха, селах Новый Усад, Казаково, Шатовка, Ковакса, Никольское и Селёма, а также деревнях Титково, Большое Песочное, Ильина Гора, Венец, Старое и Новое Щербинино.

Специалисты компании протянули 100 километров магистральных и распределительных линий связи и обеспечили доступ к скоростному интернету, интерактивному телевидению и другим цифровым сервисам жителям 5 000 частных домовладений.

В Шаранге "Ростелеком" полностью модернизировал инфраструктуру, заменив медные линии на оптические. Построенная сеть охватывает 1 937 домохозяйств, более 600 абонентов уже переключились на современные коммуникации. В остальные населенные пункты скоростной фиксированный интернет пришел впервые.

Евгений Петров, вице-президент — директор Нижегородского филиала ПАО "Ростелеком":

"С расширением оптической инфраструктуры в регионе становится всё больше магистральных узлов доступа, от которых дешевле и проще прокладывать последние мили в малые населенные пункты и обеспечивать потребности жителей в скоростном интернете. Километраж магистральных сетей в объеме строительства с каждым годом сокращается. Если раньше мы заходили с оптикой в крупные поселки, то сейчас очередь дошла и до небольших деревень, таких как Старое и Новое Щербинино и Венец, где проживают чуть более ста человек".

В частном секторе при прокладке оптоволокна применяется технология GPON (Gigabit Passive Optical Network — гигабитная оптическая пассивная сеть). Такой способ строительства обеспечивает стабильную связь и высокую скорость передачи данных.

Жители могут выходить в интернет на скорости до 700 Мбит/с, смотреть фильмы и сериалы в высоком разрешении, скачивать тяжелый контент и пользоваться множеством мобильных устройств в домашней Wi-Fi сети.

Елена Нечаева, жительница Шаранги:

"Как только мы переехали в новый район Молодежный, сразу подали заявку на подключение услуг, но получили отказ: технической возможности не было. Пользовались мобильной связью, съедая весь объем трафика, и смотрели эфирное телевидение. О строительстве оптики узнали из листовки в почтовом ящике. Сразу же позвонили и узнали подробности. С появлением проводного интернета ситуация в корне изменилась: сеть работает стабильно, а скорости хватает на всех членов семьи. Смотрим много интересных телеканалов и управляем просмотром. Теперь мы довольны!"

Абонентам компании доступны комбинированные тарифные планы, включающие доступ к интернету на скорости от 200 до 700 Мбит/с, интерактивному ТВ и онлайн-кинотеатру Wink. Есть возможность подключить дополнительные сервисы: видеонаблюдение, игровые опции и облачное хранилище. Киноманы могут оформить до 1 октября подписку на доступ к платформе Wink и в течение 30 дней бесплатно смотреть 50 тысяч фильмов и сериалов и 256 телеканалов.

Получить дополнительную информацию о предложениях "Ростелекома" и возможности подключения сервисов можно на сайте компании и по номеру телефона 8 800 100 08 00.

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Теги:
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