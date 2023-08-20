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Проверка задолженности у судебных приставов

20 сентября 2023 10:35  [83]

erid: Kra23bz3M

Проверка задолженности у судебных приставов позволяет узнать, есть ли у человека долги, которые он когда-то не погасил. Служба судебных приставов появилась не сегодня. Ее создали для того, чтобы возвращать долги.

В суд поступают различные обращения, и они должны рассматриваться в обязательном порядке. К примеру, женщина подала в суд на своего бывшего мужа и хочет добиться того, чтобы он платил алименты. Часто ЖКХ подает обращения на различные организации или отдельных граждан, потому что они не платят коммунальные платежи.

В ходе судебного разбирательства проводятся многочисленные проверки, которые позволяют установить факт неуплаты. И если человек или организация продолжают не платить, то за дело принимается ФССП. Специалисты взыскивают долг.

Если начато исполнительное производство, то должника могут

  1. Объявить в розыск.
  2. Арестовать его имущество.
  3. Запретить продавать свое имущество.
  4. Наложить арест на банковские счета.
  5. Не выпустить за границу.
  6. Даже начать уголовное дело. Но уголовные дела возбуждаются только в том случае, если человек уклоняется от выполнения решений суда и происходит это систематически. Например, если человек продолжает не платить алименты.

Не имеет значения, какой у человека долг. Конечно, никто не будет обращаться в суд, если долг не превышает и тысячи рублей. А вот если сумма долга больше 10-ти тысяч и есть еще другие долги, то суд может возбудить исполнительное производство. Как показывает практика, основанием для возбуждения можно считать долг в размере 30-ти тысяч.

Стоит ли проводить проверку?

Каждый человек сам решает, проводить ему проверку или нет. Но, как показывает практика, лучше лишний раз перестраховаться. К примеру, если планируется отпуск за границей. Проверка позволит быть уверенным в том, что билеты не пропадут и в аэропорту обязательно выпустят. Но если у человека будет долг, то его самолет улетит без него.

Не помешает провести проверку и в том случае, если человек планирует обратиться в банк и оформить ипотеку. Даже если просто нужно оформить кредит, проверка позволит быть уверенным в том, что отказ не придет и человек финансово благонадежен.

Проверка будет обязательной в следующих случаях:

  • Если человек хочет что-то купить или продать. К примеру, накопил денег и решил купить новую машину. Но если у него есть долги, то сделка может не состояться.
  • Если человек меняет место работы. Долги могут перечеркнуть блестяще пройденное собеседовании. Ни один работодатель не хочет видеть в штабе финансово неблагонадежных специалистов, которые заинтересованы только в своих проблемах.
  • ИП. Люди, открывшие свой бизнес, должны произвести проверку и если долги не уплачиваются, то в любой момент могут заблокировать счет. 

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