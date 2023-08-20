erid: Kra23bz3M
Проверка задолженности у судебных приставов позволяет узнать, есть ли у человека долги, которые он когда-то не погасил. Служба судебных приставов появилась не сегодня. Ее создали для того, чтобы возвращать долги.
В суд поступают различные обращения, и они должны рассматриваться в обязательном порядке. К примеру, женщина подала в суд на своего бывшего мужа и хочет добиться того, чтобы он платил алименты. Часто ЖКХ подает обращения на различные организации или отдельных граждан, потому что они не платят коммунальные платежи.
В ходе судебного разбирательства проводятся многочисленные проверки, которые позволяют установить факт неуплаты. И если человек или организация продолжают не платить, то за дело принимается ФССП. Специалисты взыскивают долг.
Если начато исполнительное производство, то должника могут
Не имеет значения, какой у человека долг. Конечно, никто не будет обращаться в суд, если долг не превышает и тысячи рублей. А вот если сумма долга больше 10-ти тысяч и есть еще другие долги, то суд может возбудить исполнительное производство. Как показывает практика, основанием для возбуждения можно считать долг в размере 30-ти тысяч.
Каждый человек сам решает, проводить ему проверку или нет. Но, как показывает практика, лучше лишний раз перестраховаться. К примеру, если планируется отпуск за границей. Проверка позволит быть уверенным в том, что билеты не пропадут и в аэропорту обязательно выпустят. Но если у человека будет долг, то его самолет улетит без него.
Не помешает провести проверку и в том случае, если человек планирует обратиться в банк и оформить ипотеку. Даже если просто нужно оформить кредит, проверка позволит быть уверенным в том, что отказ не придет и человек финансово благонадежен.
Проверка будет обязательной в следующих случаях:
Реклама. ООО "Авторапорт". checkperson.ru
Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+