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Общество

Нижегородский минпром изъял из оборота более 350 единиц алкогольной продукции с начала года

20 сентября 2023 11:12  [1] Общество

Более 350 единиц алкогольной продукции изъято из незаконного оборота в результате проверок, проведенных министерством промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области с начала 2023 года.

Как отметил министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов, алкогольная продукция была изъята входе внеплановых проверок на основании обращений, которые поступали от нижегородцев.

Он также отметил, что в ходе проверок было выявлено, что некоторые компании работают с отсутствием лицензии на продажу алкоголя, у кого-то не было сопроводительных документов и отсутствовала маркировка на алкогольную продукцию. В итоге, все незаконно реализуемые товары, были изъяты из оборота, а на лиц, допустивших нарушения, составлены протоколы. После чего протоколы были переданы в суд, и по результатам их рассмотрения, нарушителям были выписаны штрафы на общую сумму более 24 млн рублей.

Максим Черкасов напомнил нижегородцам, что они могут обращаться в минпром в случае, когда есть подозрения не незаконную торговлю алкогольной продукцией. Заявление можно написать так и дистанционно через региональный портал госуслуг: gu.nnov.ru.

Стоит отметить, что все адреса, где были выявлены нарушения при обороте алкогольной продукции, размещаются в программе «Система межведомственного управления в сфере контроля и лицензирования».

С начала года 121 точка нелегальной продажи алкоголя прекратила незаконную деятельность, при этом 29 из них закрылись, 13 сменили профиль, 21 получила лицензии, еще четыре демонтированы, 54 перестали торговать алкоголем.

Все торговые объекты, в которых выявляется незаконная продажа спиртного, отражаются в специально созданной электронной карте. Карта доступна каждому нижегородцу по адресу: https://лицензия52.рф/Mainpage.

Справки о подаче заявления о недобросовестных продавцах можно получить по телефону горячей линии регионального Минпрома: 8 (831) 435−16−18.

Напомним, региональный Минпром разработал «Систему межведомственного управления в сфере контроля и лицензирования». Она объединяет информацию от Минпрома, ГУ МВД России по Нижегородской области и администрации Нижнего Новгорода. В систему поступают данные о выявленных точках общепита и торговли, а также о домах и квартирах, где может вестись нелегальная продажа спиртного. Это такие нарушения, как торговля без лицензии, сопроводительных документов и необходимой маркировки, а также подпольная продажа алкоголя неизвестного происхождения. Такую систему региональный Минпром начал применять впервые в стране.

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Теги:
Алкоголь Контрафакт
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