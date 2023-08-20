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Общество

Новый цифровой рентгенодиагностический комплекс поступил в поликлинику ГКБ №38 Нижнего Новгороде

20 сентября 2023 11:32  [97] Общество
фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Новый цифровой рентгенодиагностический комплекс поступил в поликлинику ГКБ №38 Нижнего Новгороде в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения национального проекта «Здравоохранение».

В региональном минздраве отметили, что рентгенодиагностическая установка будет использоваться в поликлинике на улице Ильинская, 78. Перед монтажом оборудования в рентген-кабинете был выполнен ремонт.

На приобретение аппараты из средств федерального бюджета было выделено свыше 7 млн рублей.

Напомним, национальный проект «Здравоохранение» реализуется в соответствии с указом президента России Владимира Путина «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года». Он включает девять федеральных проектов.

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Теги:
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