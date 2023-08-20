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Автоматизация ресторанного бизнеса с помощью iiko.ru - путь к эффективности и росту

20 сентября 2023 11:58  [78]

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Автоматизация играет ключевую роль в современном ресторанном бизнесе. Она помогает управлять всеми аспектами работы, от учета продуктов до обслуживания гостей. Один из самых популярных инструментов для автоматизации ресторанов - это iiko, комплексное программное решение, созданное специально для этой отрасли. Давайте рассмотрим, как iiko.ru помогает ресторанам достичь эффективности и роста бизнеса.

iiko.ru

Основы и преимущества

Айко - это по для автоматизации ресторанного бизнеса. Эта платформа объединяет широкий спектр функций, начиная от приема платежей и учета продуктов, заканчивая созданием отчетов и анализом полученных данных. Вот несколько ключевых преимуществ:

Управление запасами

Платформа позволяет ресторанам учитывать наличие продуктов и ингредиентов, а так же их расход в режиме реального времени. Это дает возможность снизить затраты, избежать отсутствия товаров и предотвратить их утрату. Менеджмент поставок становится более эффективным благодаря автоматическому заказу продуктов на основе их фактического использования.

Управление персоналом

Система позволяет автоматически формировать графики работы, учитывая потребности ресторана и законодательные нормы. Также сотрудники могут легко оформлять заказы и обслуживать гостей с помощью мобильных устройств, что улучшает обслуживание клиентов.

Обслуживание гостей

С iiko рестораны могут предоставить высококачественное обслуживание своим гостям. Официанты смогут передавать заказы на кухню в реальном времени, что уменьшает время ожидания блюд.

Анализ данных

Все данные используются для анализа производительности ресторана. Менеджеры могут создавать отчеты, анализировать прибыль и прогнозировать спрос на определенные блюда.

Как iiko помогает ресторанам и кафе

Используя iiko, рестораны могут оптимизировать использование ресурсов, таких как продукты и персонал.

  • Автоматизированные процессы позволяют точно рассчитать, сколько продуктов следует заказать, чтобы удовлетворить потребности ресторана. Это позволяет снизить расходы на запасы и избежать потерь продуктов.
  • Управление персоналом позволяет сократить затраты на оплату труда и соблюдать нормы трудового законодательства. Результатом является более эффективное использование ресурсов и повышение прибыльности.
  • Улучшает обслуживание клиентов. Официанты могут принимать заказы на планшетах или мобильных устройствах и мгновенно передавать их на кухню. Это уменьшает время ожидания блюд и повышает уровень удовлетворенности гостей. Кроме того, система позволяет настраивать программы лояльности и предоставлять персонализированные предложения клиентам.
  • Оптимизирует работу кухни. Заказы автоматически распределяются между поварами, что снижает риск ошибок и ускоряет процесс приготовления блюд. Кухонный персонал может видеть заказы в реальном времени и точно следовать рецептам, что обеспечивает высокое качество блюд.

Платформа обеспечивает автоматизацию всех ключевых процессов, начиная от управления запасами и заканчивая обслуживанием клиентов. Результатом является повышение эффективности, улучшение обслуживания клиентов и увеличение прибыли.

Фото с сайта Громов Сергей Владимирович. posbazar.ru

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