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Где выгодно продать металлический лом в Москве

20 сентября 2023 12:06  [61]

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Продажа металлолома является выгодным и прибыльным бизнесом. При наличии черного или цветного лома его можно сдать приемщикам по высокой стоимости. Например, компании "ГК-Втормет". Она также предлагает ряд других услуг. На ее сайте можно узнать подробности.

Основные предложения компании

  • Прием черного и цветного металлолома.
  • Прием кабеля, магниевой, медной и латунной стружки.
  • Услуги утилизации, в том числе опасных отходов.
  • Установка контейнеров для металлического лома.
  • Услуги вывоза металлолома собственным грузовым транспортом компании.

Полный перечень услуг стоит узнать на сайте. На нем представлены описания предложений. В них указаны условия оказания услуг, преимущества сотрудничества. И прочая потребительская информация.

Существует большое количество разновидностей лома металла. Это выведенные из эксплуатации конструкции и изделия, стружка и кабель. При наличии таких товаров их можно выгодно продать, а не утилизовывать или хранить на складе. Металлолом стоит больших денег. Особенно цветные металлы.

На сайте можно подать онлайн заявку на прием металлолома. А также узнать приблизительную стоимость у специалистов службы поддержки. Они предоставляют необходимую информацию, проконсультируют по вопросам продаж и вывоза металлолома и пр.

Достоинства предоставляемых услуг

Компания предлагает выгодные расценки на прием металлолома и другие услуги. Она предоставляет клиентам прозрачную схему работы по договору. Есть возможность самостоятельного вывоза лома с доставкой на металлобазу приемщика. Заказчикам предоставляется и услуга вывоза.

У компании имеется все необходимая техника для транспортировки тяжеловесных и габаритных грузов. Это краны-манипуляторы, грузовые тягачи, мультилифты. Компания работает в сфере скупки и продаж металлолома более двадцати лет. И за это время накопила большой опыт, создала крупную металлобазу с собственными производственными возможностями. Она занимается утилизацией различных материалов.

Компания ведет легальную деятельность. У нее имеются все необходимые разрешения и лицензии. Ее партнерами являются известные московские и российские организации. Она предлагает выгодные условия как для физических, так и для юридических лиц. Консультации по вопросам приема металлического лома стоит получить у специалистов службы поддержки.

Обращайтесь к профессионалам!

Реклама. ООО "Втормет-Гарант". gk-vtormet.ru

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